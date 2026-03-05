Soudan: La ministre libérienne des Affaires étrangères arrive au pays

La ministre libérienne des Affaires étrangères, Mme Sara Bislou, et la délégation qui l'accompagne sont arrivées ce matin dans le pays pour une visite officielle de deux jours au Soudan. Elle a été accueillie par l'ambassadeur Mohieddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Cette visite fait suite à une invitation de son homologue, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et elle tient des discussions officielles avec le ministère et un certain nombre de responsables de l'État.

La visite vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à coordonner au sein des forums régionaux et internationaux, compte tenu de la position de la Libéria en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies.

Il convient de noter que cette visite est la première de son genre effectuée par un haut responsable libérien au Soudan au cours des dix dernières années.