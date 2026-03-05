Soudan: Le membre du Conseil de souveraineté accueille la ministre libérienne des AE

4 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Membre du Conseil de souveraineté et commandant adjoint, lieutenant-général Shamsuddin Kabashi, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Bisulo, en présence du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Mohieddin Salem, et du directeur général de l'Agence libérienne de sécurité nationale.

La ministre libérienne des Affaires étrangères a déclaré à la presse que la visite faisait suite à une invitation officielle du gouvernement soudanais pour discuter les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et examiner les questions d'intérêt commun et les développements régionaux, ainsi que les développements de la guerre au Soudan.

Elle a dit : « Nous espérons renforcer la coopération et avoir des consultations avec le gouvernement soudanais sur le rôle que la Libéria peut jouer au Conseil de sécurité international. »

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.