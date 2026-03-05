Soudan: Le membre du Conseil de souveraineté accueille la ministre libérienne des AE

Le Membre du Conseil de souveraineté et commandant adjoint, lieutenant-général Shamsuddin Kabashi, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Bisulo, en présence du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Mohieddin Salem, et du directeur général de l'Agence libérienne de sécurité nationale.

La ministre libérienne des Affaires étrangères a déclaré à la presse que la visite faisait suite à une invitation officielle du gouvernement soudanais pour discuter les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et examiner les questions d'intérêt commun et les développements régionaux, ainsi que les développements de la guerre au Soudan.

Elle a dit : « Nous espérons renforcer la coopération et avoir des consultations avec le gouvernement soudanais sur le rôle que la Libéria peut jouer au Conseil de sécurité international. »