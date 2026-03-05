Soudan: Le VP du Conseil de souveraineté rencontre la ministre libérienne des Affaires étrangères

4 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Malik Agar, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères de la République de Libéria, Mme Sarah Bissolou.

Il a présenté un exposé détaillé sur la situation politique et humanitaire, soulignant que le Soudan voit un gros complot et que la guerre actuelle est menée par des parties qui utilisent la milice de soutien rapide pour changer la composition démographique du Soudan, ce qui est une tentative d'occupation et de colonisation.

Agar a informé la ministre libérienne des Affaires étrangères de l'ampleur des dégâts causés par la milice aux infrastructures soudanaises, ainsi que les violations des droits de l'homme internationalement documentées.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a appelé la ministre libérienne des Affaires étrangères à soutenir la position du Soudan, qui préconise de résoudre les problèmes africains au sein de la maison africaine, soulignant que le désir du Soudan de paix repose sur la nécessité de préserver son unité et sa sécurité nationale.

Agar a demandé à la République du Liberia de jouer un plus grand rôle pour que le Soudan puisse retrouver son siège à l'Union africaine.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.