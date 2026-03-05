Soudan: Le VP du Conseil de souveraineté rencontre la ministre libérienne des Affaires étrangères

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Malik Agar, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères de la République de Libéria, Mme Sarah Bissolou.

Il a présenté un exposé détaillé sur la situation politique et humanitaire, soulignant que le Soudan voit un gros complot et que la guerre actuelle est menée par des parties qui utilisent la milice de soutien rapide pour changer la composition démographique du Soudan, ce qui est une tentative d'occupation et de colonisation.

Agar a informé la ministre libérienne des Affaires étrangères de l'ampleur des dégâts causés par la milice aux infrastructures soudanaises, ainsi que les violations des droits de l'homme internationalement documentées.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a appelé la ministre libérienne des Affaires étrangères à soutenir la position du Soudan, qui préconise de résoudre les problèmes africains au sein de la maison africaine, soulignant que le désir du Soudan de paix repose sur la nécessité de préserver son unité et sa sécurité nationale.

Agar a demandé à la République du Liberia de jouer un plus grand rôle pour que le Soudan puisse retrouver son siège à l'Union africaine.