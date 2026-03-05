Togo: Un projet pour dépister, sensibiliser et soigner

Malgré l'existence du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires (CNRSD), des milliers d'enfants souffrant de drépanocytose restent sans suivi médical adéquat.

En cause : l'absence de dépistage systématique à la naissance, le faible niveau d'information des populations, la précarité économique et les croyances socioculturelles défavorables.

Pour y remédier, l'ONG Engagement Santé et Education pour Tous (ESET-Togo), soutenue financièrement par la Santé navale française et en collaboration avec le ministère de la Santé, lance le projet ABED-Maritime (Accompagnement pour le bien-être des enfants drépanocytaires dans la région Maritime).

Prévu de mars à août 2026, ce projet repose sur trois axes : la sensibilisation dans les écoles, hôpitaux et communautés ; le dépistage d'au moins 500 enfants ; et la prise en charge médicale via des médicaments essentiels et des conseils en nutrition. Les enfants dépistés positifs seront d'abord accueillis à la maison ESET-Togo, puis orientés vers le CNRSD pour un traitement adapté.

« L'initiative a pour but de contribuer à la réduction de la morbidité chez les enfants dans la région », a souligné Julienne Honkou, coordinatrice du projet.

Une urgence au regard des chiffres : selon le Dr Raymond Kouassi, médecin au CNRSD, 16 % de la population sont porteurs sains et 1,3 % présentent la forme SS, la plus sévère de la maladie.