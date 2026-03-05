Congo-Kinshasa: Sanctions américaines contre les Forces de défense rwandaises et 4 hauts responsables pour soutien au M23

4 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les États-Unis ont annoncé, lundi 2 mars 2026, de nouvelles sanctions visant les Forces de défense rwandaises (RDF) ainsi que quatre de leurs officiers supérieurs. Washington accuse ces derniers d'apporter un soutien opérationnel direct au Mouvement du 23 mars (M23) et à ses alliés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Parmi les responsables visés figure notamment Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise, ainsi que le chef d'état-major de la défense.

Conformément à cette décision américaine, les avoirs appartenant aux personnes et à l'entité ciblées, situés sous juridiction des États-Unis, sont désormais gelés. De plus, toutes les transactions avec des citoyens ou entreprises américaines sont strictement interdites.

Dans son communiqué, le département d'État souligne que ces sanctions interviennent deux mois après la signature, le 4 décembre 2025, de la Déclaration conjointe des Accords de Washington pour la paix et la prospérité, un cadre censé encourager la stabilité régionale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Question :

-Quelle lecture faire de sanctions Américaines contre la RDF deux mois après la signature des accords des Washington entre la RDC et le Rwanda ?

Invités :

-Henry-Pacifique Mayala, coordonnateur du Baromètre sécuritaire du Kivu.

-Marius Mubalama, analyste socio-politique et proche du Dr Mukwege. Il est président National du Mouvement Congo des Valeurs (COVAL).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.