Congo-Kinshasa: Sanctions américaines contre les Forces de défense rwandaises et 4 hauts responsables pour soutien au M23

Les États-Unis ont annoncé, lundi 2 mars 2026, de nouvelles sanctions visant les Forces de défense rwandaises (RDF) ainsi que quatre de leurs officiers supérieurs. Washington accuse ces derniers d'apporter un soutien opérationnel direct au Mouvement du 23 mars (M23) et à ses alliés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Parmi les responsables visés figure notamment Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise, ainsi que le chef d'état-major de la défense.

Conformément à cette décision américaine, les avoirs appartenant aux personnes et à l'entité ciblées, situés sous juridiction des États-Unis, sont désormais gelés. De plus, toutes les transactions avec des citoyens ou entreprises américaines sont strictement interdites.

Dans son communiqué, le département d'État souligne que ces sanctions interviennent deux mois après la signature, le 4 décembre 2025, de la Déclaration conjointe des Accords de Washington pour la paix et la prospérité, un cadre censé encourager la stabilité régionale.

Question :

-Quelle lecture faire de sanctions Américaines contre la RDF deux mois après la signature des accords des Washington entre la RDC et le Rwanda ?

Invités :

-Henry-Pacifique Mayala, coordonnateur du Baromètre sécuritaire du Kivu.

-Marius Mubalama, analyste socio-politique et proche du Dr Mukwege. Il est président National du Mouvement Congo des Valeurs (COVAL).