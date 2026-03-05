Ile Maurice: Lawrence Wong - «Il faudra redoubler de prudence et d'agilité dans les semaines à venir»

interview

Comment réagit l'AMM face au conflit en Iran ?

Nous suivons la situation de près avec de l'inquiétude mais aussi avec vigilance. La région concernée est stratégique à l'échelle mondiale, notamment pour le transit du pétrole et d'autres matières premières essentielles au commerce international. Toute déstabilisation dans cette zone a des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques et sur les chaînes logistiques. Nous constatons déjà des signes de tension, notamment un début de panic buying sur l'essence.

Ce type de réaction traduit une nervosité des marchés et n'est jamais un bon signal pour des économies insulaires comme la nôtre, fortement dépendantes des importations. Pour les industriels mauriciens, la priorité est donc la vigilance : suivre l'évolution des prix, anticiper les perturbations logistiques et maintenir une communication constante avec les partenaires et les autorités.

Quels seront les impacts pour les industriels locaux ?

Les premiers impacts se font déjà sentir. La hausse du prix du pétrole entraîne mécaniquement une augmentation du coût du fret maritime. Nous observons actuellement un surcoût d'environ 3 000 dollars sur un conteneur de 40 pieds en provenance d'Europe, ce qui représente une pression supplémentaire importante sur les marges.

À cela s'ajoutent des risques de retards dans les livraisons, liés aux ajustements des routes maritimes et aux tensions sur les assurances et la logistique internationale. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie une vigilance accrue sur la gestion de trésorerie et sur les stocks. Dans un contexte où les coûts de production sont déjà élevés, ces nouvelles hausses viennent fragiliser davantage la compétitivité des industriels locaux. Il faudra donc redoubler de prudence et d'agilité dans les semaines à venir.

Une fois de plus, ces conflits montrent l'importance d'avoir une base industrielle solide...

Définitivement. Chaque crise internationale nous rappelle à quel point il est essentiel de préserver et de renforcer notre appareil productif local. Plus que jamais, Maurice doit protéger sa capacité à produire sur son propre sol. Notre souveraineté industrielle n'est pas un concept théorique, c'est une nécessité stratégique pour absorber les chocs externes, sécuriser l'emploi et garantir un minimum de stabilité économique.

Ce conflit intervient d'ailleurs à un moment clé, alors que l'Industry Bill est en discussion - un projet de loi important pour structurer et soutenir le développement industriel du pays. C'est dans des périodes d'incertitude géopolitique que l'on mesure l'importance d'avoir une base industrielle résiliente, compétitive et soutenue par un cadre législatif adapté.