Ethiopie: Le pays et le Kazakhstan s'engagent à approfondir leurs relations économiques et à soutenir l'adhésion éthiopienne à l'OMC

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a rencontré l'ambassadeur du Kazakhstan en Éthiopie, Barlybay Sadykov, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement.

Les deux parties ont souligné la nécessité de porter leurs relations économiques à un niveau reflétant le rapprochement diplomatique croissant entre leurs pays.

Le ministre Kassahun a rappelé que l'Éthiopie est devenue une destination attractive pour le commerce international, grâce à des réformes structurelles continues et à son accès privilégié au marché africain via la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a également identifié des secteurs clés où les entreprises kazakhes pourraient investir, mettant en lumière le potentiel encore sous-exploité des deux économies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une partie importante des échanges a porté sur le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Alors que l'Éthiopie se prépare à sa 7e réunion des groupes de travail, l'ambassadeur Sadykov a assuré le soutien technique et l'expertise de son pays, rappelant que le Kazakhstan, membre de l'OMC depuis 2015, partagerait son expérience en matière de commerce multilatéral.

Le ministre Kassahun a souligné qu'un tel partenariat est essentiel pour atteindre les objectifs d'adhésion de l'Éthiopie.