Afrique: Le pays et la Banque africaine de développement consolident leur coopération stratégique, notamment dans les secteurs des infrastructures, des réformes structurelles et des priorités liées au climat

Addis-Abeba — Semereta Sewasew, Ministre d'État aux Finances, a accueilli une délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement, conduite par son nouveau Directeur exécutif, Cafriene Ronald Justin, afin de passer en revue l'ampleur croissante du partenariat de la Banque avec l'Éthiopie et de coordonner les priorités stratégiques à venir.

Selon une publication du ministère sur les réseaux sociaux, les échanges ont mis en évidence que la Banque africaine de développement demeure l'un des partenaires multilatéraux de développement les plus influents pour l'Éthiopie, avec un portefeuille diversifié couvrant les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le développement du secteur privé, l'action climatique et l'appui aux réformes économiques.

La Ministre d'État Semereta Sewasew a souligné que les réformes macroéconomiques et structurelles en cours établissent des bases solides pour une croissance durable et inclusive.

Dans ce contexte, les opérations de soutien budgétaire de la BAD ont été déterminantes pour consolider la stabilité fiscale, accompagner les réformes politiques et permettre au gouvernement de maintenir l'élan des réformes durant cette phase critique de transition économique.

Elle a également noté que l'engagement de la Banque va au-delà du financement, reflétant une confiance affirmée dans la trajectoire de réforme de l'Éthiopie et dans sa vision de développement à long terme.

« Le projet de l'aéroport de Bishoftu n'est pas seulement une initiative nationale ; c'est un projet phare pour toute l'Afrique », a déclaré la Ministre d'État, mettant en avant son rôle dans l'intégration régionale, la facilitation du commerce et le renforcement de la compétitivité continentale.

Outre le secteur aérien, la BAD continue de soutenir des corridors de transport stratégiques, des systèmes d'eau et d'assainissement ainsi que des infrastructures urbaines, considérées comme des piliers de la transformation économique du pays.

L'énergie constitue la part la plus importante des engagements de la Banque en Éthiopie, en accord avec les priorités nationales visant à accroître la capacité de production, renforcer les réseaux de transmission et accélérer le développement des énergies renouvelables.

Ce soutien s'aligne sur l'ambition de l'Éthiopie de devenir un hub régional d'énergie propre, tout en promouvant une croissance verte et la résilience climatique.

Les discussions ont également porté sur le financement climatique et les préparatifs liés à la COP32, mettant en lumière le leadership du pays en matière de développement durable et d'infrastructures bas-carbone.

Les deux parties ont insisté sur l'importance de renforcer l'engagement du secteur privé pour soutenir un modèle de croissance plus compétitif et orienté vers le privé.

Dans ce cadre, le soutien de la BAD aux réformes du secteur financier, aux initiatives de privatisation et au développement des PME joue un rôle clé dans la mobilisation d'investissements et l'ouverture de nouvelles opportunités économiques.

Une attention particulière a été accordée à la transformation agricole, notamment à la chaîne de valeur avicole, qui offre un fort potentiel en matière de création d'emplois, de sécurité alimentaire, de substitution aux importations et d'amélioration des revenus ruraux et du développement agro-industriel.

La Ministre d'État Semereta a aussi salué la recharge réussie du Fonds africain de développement, le bras concessionnel du Groupe de la BAD, notant qu'elle renforce la capacité de la Banque à poursuivre ses investissements transformateurs dans les pays à faible revenu, y compris l'Éthiopie.

Cette initiative témoigne d'une confiance mondiale durable dans le mandat de développement de la Banque et assure un financement prévisible pour les secteurs prioritaires.

Le Directeur exécutif Cafriene Ronald Justin a félicité l'Éthiopie pour les progrès constants de ses réformes et s'est dit satisfait des performances et de l'impact du portefeuille de la Banque dans le pays.

Il a réaffirmé l'engagement de la BAD à soutenir une transformation structurelle durable.

La réunion s'est conclue avec les deux parties réitérant leur volonté commune d'accélérer la mise en oeuvre des projets, de renforcer la coordination stratégique et de veiller à ce que le partenariat entre la BAD et l'Éthiopie continue de promouvoir une croissance inclusive, l'intégration régionale et la prospérité à long terme.