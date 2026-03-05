Ethiopie: Promouvoir un pays résilient nécessite une action collective, selon le responsable de la culture démocratique du PP

Addis-Abeba — Melese Alemu, chargé de la culture démocratique au sein du Parti de la Prospérité (PP), a affirmé que la construction d'une nation résiliente repose sur la synergie et la vision partagée de tous les citoyens.

Il a précisé qu'un progrès durable exige unité d'objectif et participation active du peuple, soulignant que la résilience nationale ne peut être atteinte que si les Éthiopiens oeuvrent ensemble autour de buts communs.

Melese Alemu a également réitéré l'engagement de son parti à contribuer de manière constructive au Dialogue national éthiopien, visant à établir un consensus sur les questions essentielles pour le pays.

Créée par la proclamation n° 1265 de 2021, la Commission nationale du dialogue éthiopien conduit des consultations inclusives à travers les régions et la diaspora.

Selon Melese, la participation active du PP renforcera ce processus, favorisant la stabilité, la cohésion nationale et la résolution pacifique des différends historiques.

Il a insisté sur le fait que la synergie reflète les aspirations collectives des Éthiopiens et constitue un moteur clé du développement du pays.

Le PP s'engage à soutenir les consultations, à collaborer avec divers partenaires et à créer les conditions nécessaires pour garantir des bénéfices durables aux générations futures.

Le report de huit mois du dialogue offre, selon lui, une opportunité à la Commission pour finaliser ses préparatifs et mener à bien ce processus historique pour la nation.