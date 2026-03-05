Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Neuf projets de décrets adoptés, cap sur le développement de la chaîne de valeur du riz

Parmi les textes adoptés figurent plusieurs accords de financement conclus avec la Banque islamique de développement (Bid). Un premier décret ratifie un accord de 104,2 millions d'euros, soit plus de 68 milliards de Fcfa, destinés au développement de la chaîne de valeur du riz.

L'objectif est de réduire significativement les importations grâce à l'aménagement de sites hydroagricoles, à l'appui à la production de semences, à la transformation du paddy et à la commercialisation du riz usiné.

Un second décret valide un financement de 200 millions d'euros, soit plus de 131 milliards de Fcfa, pour le projet de mobilité urbaine durable du Grand Abidjan. Ce programme prévoit notamment 164 km de lignes de Bus rapid transit (Brt), 65 km de métro, le développement du transport lagunaire ainsi que la modernisation de grands carrefours, notamment ceux de Cocody Saint-Jean, de la Vie et d'Angré.

Le Conseil a également ratifié un prêt de 3,34 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de Fcfa, accordé par l'Institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne, en vue de la modernisation de cinq laboratoires de l'Anada.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un autre décret entérine un financement de 11,1 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de Fcfa, en faveur du Fonds de solidarité africain (Fsa), créé en 1975, afin de soutenir l'augmentation de son capital et de renforcer son rôle dans la garantie des financements en Afrique.

Deux permis de recherche minière pour le lithium ont été attribués à des sociétés opérant notamment dans les départements de Dianra, Kani, Mankono, M'Batto, Agboville et Adzopé.

Dans le cadre du désengagement de l'État, le gouvernement a autorisé la cession de sa participation de 15 % dans la société Ips Wa à Optimus Holding. Par ailleurs, un décret réorganise l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, afin d'adapter son fonctionnement aux enjeux d'innovation et de valorisation des produits locaux.

Au titre des mesures individuelles, plusieurs directeurs des affaires financières ont été nommés dans différents ministères. Le Conseil a également donné son agrément à deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Biélorussie et de la Guinée équatoriale près la Côte d'Ivoire.

Le Conseil a adopté une communication relative à la participation ivoirienne à la 39e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 14 et 15 février 2026, à Addis-Abeba, en Éthiopie. La Côte d'Ivoire y a réaffirmé son engagement en faveur d'une architecture de paix et de sécurité plus efficace, ainsi que pour une gestion durable de l'eau et de l'assainissement.

En marge de ces travaux, le vice-Président de la République a pris part au Sommet Italie-Afrique, saluant l'approbation d'un financement italien de 639 millions d'euros, soit 420 milliards de Fcfa, en faveur de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du Plan Mattei.

Enfin, face aux tensions au Moyen-Orient et à la volatilité des prix du pétrole, le gouvernement a mis en place une cellule de veille afin d'anticiper tout impact économique, notamment sur les produits de grande consommation. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 8 mars 2026.