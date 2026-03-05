Maroc: A la rescousse des Marocains bloqués en Iran

Dans le contexte de l'escalade militaire sans précédent que connaît la région du Moyen-Orient et de ses répercussions directes sur l'Iran, avec la fermeture de l'espace aérien et la perturbation du trafic aérien, un certain nombre de citoyens marocains se sont retrouvés bloqués là-bas, dans une situation humanitaire et sécuritaire délicate.

Ce dossier sensible est rapidement passé des appels à l'aide sur les réseaux sociaux à la coupole du Parlement, où le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a adressé une question écrite au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, afin de connaître le sort de ces citoyens et les mesures d'urgence prises pour les évacuer.

L'initiative parlementaire fait suite à la réception par les députés d'appels et de demandes d'aide humanitaire de la part de plusieurs Marocaines et Marocains se trouvant en Iran. Ces citoyens, présents là-bas dans le cadre d'études, de travail ou de visites familiales, se sont soudainement retrouvés en pleine tourmente, sans aucun moyen de quitter le pays en raison de la fermeture complète de l'espace aérien et de la perturbation du trafic aérien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La question parlementaire, présentée par le député ittihadi, Moulay Mehdi El Fatmi, met en lumière l'état d'extrême mobilisation vécu par la communauté, les correspondances affirmant que la protection des citoyens à l'étranger reste au coeur des priorités de l'Etat et des prérogatives fondamentales de la diplomatie marocaine.

L'interpellation parlementaire ne s'est pas limitée à exprimer l'inquiétude, mais a adressé des questions directes au chef de la diplomatie marocaine.

Le Groupe socialiste s'est enquis des mesures entreprises par le ministère en vue de garantir la sécurité des Marocains actuellement présents en Iran, compte tenu de l'évolution rapide de la situation sur le terrain et de l'instabilité sécuritaire.

Il a appelé au recensement précis du nombre de Marocains bloqués, à la localisation de leurs lieux de présence, et à l'identification de leur situation sociale et sanitaire pour garantir l'acheminement du soutien.

Moulay Mehdi El Fatmi a également mis l'accent sur la question de l'étendue de la coordination avec les ambassades des pays amis ou avec les organisations internationales, dans le but d'assurer des couloirs sécurisés ou de trouver des formules alternatives d'évacuation, surtout dans le contexte de la fermeture persistante de l'espace aérien.

Ces développements surviennent dans un contexte régional extrêmement dangereux, marqué par une guerre, qui a entraîné de vives réactions et la fermeture des espaces aériens dans plusieurs pays. Le Maroc avait auparavant exprimé sa position sur ces événements, le ministère des Affaires étrangères ayant "fermement condamné l'agression flagrante par missile iranien" contre des pays arabes frères, la considérant comme une violation de la souveraineté nationale et une menace pour la stabilité de la région.

Malgré cette position politique tranchée, la dimension humanitaire s'impose d'elle-même, le ministère ayant déjà annoncé la création d'une cellule de crise pour suivre les préoccupations de la communauté marocaine dans la région du Moyen-Orient, avec la mise à disposition de numéros de téléphone pour la communication et les demandes d'information. Cependant, le débat parlementaire actuel appelle à passer de la phase de communication et d'accompagnement à la phase d'action concrète sur le terrain pour l'évacuation.