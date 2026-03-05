Maroc: Le respect mutuel socle d'une démocratie saine

« L'USFP demeure un parti national progressiste et démocratique aspirant à assumer pleinement ses responsabilités historiques dans la consolidation de l'édifice institutionnel, le renforcement du pluralisme et l'enracinement durable de la démocratie dans notre pays ».

C'est là une vérité inéluctable rappelée par le Bureau politique dans son dernier communiqué, mais qui, aussi déplorable soit-il, se trouve ignorée à dessein par certaines parties. Cela les dérange outre mesure, semble-t-il, alors qu'elles n'ont de cesse d'y aspirer, d'y rêver. Vainement.

Elles n'en ont pas les moyens, et encore moins cette légitimité qui fait la force du Parti des Forces Populaires.

Résultat : un acharnement aussi stupide que pitoyable, à telle enseigne, comme le rappelle ledit communiqué, que quelques plateformes partisanes se sont spécialisées dans cette trop petite besogne.

Si seulement cela venait de partis adverses politiquement ou idéologiquement !

Au fait, rien n'étonne plus de la part de l'actuelle majorité numérique qui ne se lasse pas de se complaire dans un hégémonisme synonyme d'un sous-développement politique affligeant. Résultat : tant d'amendements, tant de propositions et de projets servant le seul intérêt du pays et du citoyen ont été bloqués, avortés, ignorés.

Le but n'étant autre que d'empêcher l'opposition de s'acquitter de la mission qui lui incombe, comme cela se fait sous d'autres cieux imprégnés par les règles authentiquement démocratiques.

C'est bien beau de voir les partis de l'actuelle majorité liés par un pacte de respect mutuel (quoique) et la partie d'en face ? Elle n'y a pas droit ? Démocratie au rabais.

Le comble, c'est quand il y a des voix ou des tribunes se proclamant de la gauche, du même bord donc, mais qui se trouvent mêlées à la danse, celle du dénigrement gratuit. Insensé.

Aux uns et aux autres, on rappellerait qu'il ne peut y avoir de démocratie saine sans ce respect mutuel qui doit régner entre les partis. Ceux-ci sont tenus de montrer la bonne voie à leurs adhérents quand ils s'égarent ou qu'ils se trompent d'adversaire.

Concluons plutôt par cet appel porteur d'espoir, cette main tendue par l'USFP à « toutes les composantes de la gauche à unir leurs efforts à l'horizon des prochaines législatives ».