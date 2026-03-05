Maroc: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud en matière de sûreté nucléaire

L'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a réitéré l'engagement ferme du Maroc en faveur d'une coopération Sud-Sud active visant à renforcer mutuellement les capacités nationales dans le domaine de la sûreté nucléaire et radiologique.

"Le Maroc réitère son engagement ferme en faveur d'une coopération Sud-Sud active, visant à créer de nouvelles opportunités et à renforcer mutuellement les capacités nationales, en particulier dans le domaine de la sûreté nucléaire et radiologique", a-t-il indiqué dans son allocution à l'occasion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui se tient du 2 au 6 mars à Vienne.

S'exprimant au titre du point 3 de l'ordre du jour "Sûreté nucléaire et radiologique", le diplomate a salué le contenu du rapport du directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, qui "met en lumière l'engagement du Maroc en faveur des normes internationales de sûreté nucléaire" et présente les tendances mondiales et les priorités prévues pour 2026.

Le diplomate a salué "les efforts continus de l'AIEA visant à maintenir et renforcer la sûreté nucléaire, radiologique, du transport et des déchets, ainsi que les capacités de préparation et de réponse aux situations d'urgence (EPR), en mettant l'accent, entre autres, sur les domaines techniques et les régions géographiques où les besoins sont les plus pressants".

Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe entièrement aux Etats, conformément à leurs obligations nationales et à leurs engagements internationaux, M. Farhane a rappelé que le Maroc a entrepris des "efforts soutenus" pour "moderniser son cadre réglementaire en matière de sûreté nucléaire" et procéder à "une mise à jour substantielle de ses textes réglementaires nationaux, en conformité avec les normes de sûreté de l'AIEA".

Dans le cadre de cet engagement, a-t-il poursuivi, le Maroc a accueilli volontairement deux missions d'examen de l'AIEA, notant que la mission d'examen de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence (EPREV) a salué la solidité du dispositif national marocain en matière d'urgences nucléaires et radiologiques et a relevé plusieurs pratiques exemplaires dépassant les attentes fixées par les normes de sûreté de l'AIEA.

De son côté, la mission du Service d'examen intégré de la réglementation (IRRS) a souligné que le Maroc a pris des mesures efficaces pour établir un nouveau cadre juridique et réglementaire cohérent en matière de sûreté nucléaire et radiologique, a détaillé le diplomate.

A la suite de ces missions, a expliqué M. Farhane, "le Maroc se tient prêt à partager son expérience avec les Etats membres de l'AIEA", notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation, le contenu et les enseignements tirés de ces processus d'examen.

En conclusion, le diplomate marocain a réitéré l'engagement renouvelé du Royaume à "continuer de partager son expérience avec les pays africains, à leur demande", ainsi que sa pleine disposition à "oeuvrer avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de contribuer au renforcement du régime international de sûreté nucléaire et à la réalisation des objectifs de l'AIEA".