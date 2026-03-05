Maroc: Aucun abattage massif d'arbres de la forêt de Maâmora - Les travaux en cours visent le nettoiement post-intempéries

Les travaux en cours dans certains périmètres de la forêt de Maâmora consistent exclusivement en des opérations de nettoiement et de sécurisation faisant suite aux récentes intempéries, a affirmé l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), réfutant toute opération d'abattage massif d'arbres.

Dans une mise au point faisant suite à certains articles de presse diffusés dans plusieurs organes médiatiques, relatifs à de supposées opérations d'abattage d'arbres au niveau de la forêt de Maâmora, l'ANEF "tient à rassurer l'opinion publique et les acteurs de la société civile qu'aucune opération d'abattage massif n'est en cours dans cette forêt et que les actions engagées répondent exclusivement à une nécessité de sécurisation et de restauration post-intempéries".

"Contrairement aux informations relayées, il ne s'agit nullement d'une opération d'abattage planifiée ou d'une coupe forestière programmée", indique l'Agence, précisant que "les interventions observées sur le terrain font suite aux vents violents et aux importantes intempéries qui ont touché plusieurs provinces de la région durant les premiers jours de février".

Ces épisodes climatiques exceptionnels ont provoqué la chute, l'arrachage ou l'endommagement de plusieurs centaines d'arbres dans différentes provinces, notamment à Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset et Rabat, rappelle la même source.

Pour la seule préfecture de Rabat, 594 arbres toutes essences confondues (chêne-liège, pins, eucalyptus, acacias et thuya) ont été signalés comme arrachés ou gravement endommagés, alors que pour la province de Kénitra, les premières estimations font état de 520 arbres affectés, fait savoir l'ANEF, notant que des dégâts ont également été recensés dans les provinces limitrophes.

Et de souligner que les travaux en cours dans certains périmètres de la forêt de Maâmora consistent exclusivement en des opérations de nettoiement et de sécurisation visant à dégager les arbres tombés sur les pistes forestières, à prévenir les risques d'accidents pour les usagers, ainsi qu'à limiter les risques phytosanitaires et la propagation d'éventuelles maladies.

Ces interventions, explique la même source, relèvent des pratiques normales de gestion forestière après des événements climatiques extrêmes, et ne constituent en aucun cas une campagne d'exploitation forestière.

La forêt de Maâmora, plus grande forêt de chêne-liège du Royaume, constitue un patrimoine écologique stratégique dont la gestion s'inscrit dans une approche scientifique, durable et encadrée par des plans d'aménagement approuvés qui visent à assurer la régénération naturelle des peuplements, la protection de la biodiversité et la résilience face au changement climatique, souligne la même source.

L'Agence demeure attachée à la transparence et reste disponible pour fournir toute information complémentaire sur l'état des peuplements forestiers et les mesures de gestion mises en oeuvre, conclut-on.