Maroc: Bilal Nadir convoité par Villarreal

Le milieu de terrain marocain Bilal Nadir, en fin de contrat cette année avec l'Olympique de Marseille (Ligue 1), est suivi de près par le club espagnol Villarreal FC, rapporte mardi le média sportif Top Mercato.

"Les contacts entre les deux parties se trouvent à un stade avancé et le club de Liga aurait déjà validé le transfert", précise le site spécialisé, soulignant que Villarreal est la formation la plus susceptible d'accueillir le jeune joueur de 22 ans.

Dans les radars du club espagnol depuis plusieurs mois, l'international olympique marocain se dirige vers un départ libre de l'OM lors du mercato estival après une aventure de quatre saisons et demie, dont deux ans dans le groupe professionnel.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2021 dans le cadre d'un transfert libre en provenance de Nice, le jeune Marocain a disputé 25 matchs depuis le début de la saison, dont sept comme titulaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il compte à son actif deux buts en Coupe de France ainsi que cinq passes décisives toutes compétitions confondues (championnat et Coupe) depuis l'été dernier.

Formé à Nice, Bilal Nadir a vu son temps de jeu se réduire au fil des deux dernières saisons en raison notamment d'une blessure aux ligaments croisés du genou. D'ailleurs, il n'a pas figuré dans le groupe de joueurs choisis par le nouvel entraîneur, Habib Beye, pour la réception de Lyon dimanche dernier en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

En sélection, le milieu de l'OM a été retenu en novembre 2023 parmi les 26 joueurs de l'équipe olympique marocaine pour disputer les deux confrontations amicales face aux sélections danoise et américaine.

Divers

Botola Pro D2

La Jeunesse El Massira et le Moghreb Tétouan se sont neutralisés (0-0), en match de mise à jour de la 17e journée de Botola Pro D2 « Inwi » disputé, mardi soir au stade Moulay Rachid de Laâyoune.

A l'issue de ce match, le Moghreb Tétouan a consolidé sa première place au classement avec 31 unités, tandis que la Jeunesse El Massira est 3e (27 pts).

La 17e journée de la Botola Pro D2 « Inwi » a été marquée par des matchs intenses avec des résultats inattendus qui ont redéfini le schéma de cette compétition.

EN féminine

L'équipe nationale féminine "A" de football et son homologue burkinabè se sont neutralisées (1-1), en match amical disputé, mardi soir au stade Al Madina à Rabat.

Le Burkina Faso a ouvert le score par le biais de Naomie Kabré (81e), avant que Sanaa Mssoudy n'égalise (90+4e).

L'équipe nationale féminine s'était imposée lors du premier match amical contre le Burkina Faso sur le score de 5 buts à 0, disputé vendredi dernier sur la pelouse du même stade.

Ces confrontations font partie du planning de préparation des Lionnes de l'Atlas aux prochaines échéances.