Maroc: Amrabat de retour à l'entraînement

L'international marocain Sofyan Amrabat a repris l'entraînement en solitaire avec le Real Betis, tout en poursuivant sa rééducation après l'opération subie à la cheville droite.

De retour lundi à Séville, au terme de six semaines de convalescence aux Pays-Bas où il a été opéré le 27 janvier, le milieu défensif des Lions de l'Atlas a effectué mardi une séance individuelle au centre d'entraînement du club andalou, marquant ainsi le début de la deuxième phase de son protocole de récupération.

Dans un entretien accordé aux médias officiels du Betis, le milieu de terrain de 29 ans, prêté cette saison par le Fenerbahçe, s'est dit « très heureux » de retrouver les installations du club et de reprendre progressivement le travail physique.

«L'entraînement s'est très bien passé. Aujourd'hui est une bonne journée», a-t-il confié, assurant avoir travaillé «très dur ces dernières semaines, deux fois par jour », avec l'objectif de «revenir bientôt pour aider l'équipe ».

Amrabat s'était blessé fin novembre à la suite d'un choc involontaire avec son coéquipier Isco lors d'un match de Ligue Europa face au club néerlandais d'Utrecht. Les deux joueurs demeurent depuis indisponibles dans l'effectif dirigé par l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini.

Malgré la blessure, le milieu marocain avait tenté de poursuivre la compétition et avait également disputé trois rencontres avec la sélection nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, avant d'être contraint de s'arrêter en raison de douleurs persistantes à la cheville.

Amrabat a par ailleurs adressé un message de soutien à Isco, toujours en phase de récupération, espérant pouvoir retrouver prochainement les terrains à ses côtés. Il a enfin appelé les supporters du Betis à continuer d'accompagner l'équipe, convaincu que le club andalou est en mesure de « réaliser une très belle saison ».