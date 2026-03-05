Afrique: Congrès AAEA 2026 - La Sodeci dévoile O'SOLUTIONS, un levier stratégique pour la performance industrielle durable

À l'occasion du Congrès de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA), tenu à Yaoundé, la Sodeci a marqué les esprits en présentant O'SOLUTIONS, sa nouvelle gamme de services spécialisés dédiée aux industriels et aux grands comptes.

Animé par Mme Timité Mateka, Directrice Grands Comptes, et M. Gogo Hyppolite, Directeur de l'Assainissement, le panel s'est déroulé le mardi 10 février 2026 au stand de la SODECI, devant un public composé de professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement venus de plusieurs pays africains.

Une réponse aux défis croissants de la gestion de l'eau

Dans un contexte marqué par l'augmentation des besoins industriels, la pression sur les ressources hydriques et les exigences accrues en matière de conformité environnementale, la gestion optimisée de l'eau devient un enjeu stratégique pour les entreprises.

À travers O'SOLUTIONS, la Sodeci entend se positionner comme un partenaire technique de référence, capable d'accompagner les acteurs économiques dans l'amélioration de leurs performances opérationnelles tout en réduisant leur empreinte environnementale.

L'ambition affichée est claire : concilier compétitivité industrielle et durabilité, en proposant des solutions innovantes, adaptées aux réalités spécifiques de chaque secteur d'activité.

Trois piliers structurants

L'offre O'SOLUTIONS repose sur trois axes majeurs.

Le premier concerne l'ingénierie sur mesure. Il s'agit de concevoir et de réaliser des infrastructures d'eau potable et d'assainissement adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, qu'il s'agisse d'unités industrielles, d'hôtels, d'hôpitaux ou de grandes structures commerciales. Cette approche personnalisée permet d'intégrer les contraintes techniques, réglementaires et environnementales propres à chaque client.

Le deuxième pilier porte sur la maintenance prédictive. Grâce à des outils de suivi et d'analyse avancés, la Sodeci propose un accompagnement permettant d'anticiper les pannes, de prévenir les incidents techniques et d'assurer une continuité d'exploitation optimale. Cette démarche contribue à réduire les coûts liés aux arrêts imprévus et à sécuriser les installations.

Enfin, le troisième axe concerne l'audit et l'efficacité des consommations. À travers des diagnostics approfondis, les experts de la Sodeci identifient les sources de gaspillage et mettent en place des stratégies de rationalisation de la ressource, favorisant ainsi une gestion plus responsable et économique de l'eau.

Un moteur de transformation durable

Avec O'SOLUTIONS, la Sodeci réaffirme son engagement en faveur d'un développement industriel respectueux de l'environnement. L'entreprise ne se limite plus à son rôle traditionnel de distributeur d'eau ; elle se positionne désormais comme un acteur clé de la transformation durable du secteur.

Cette expertise, déjà éprouvée auprès de partenaires institutionnels et privés, conforte la réputation de la Sodeci comme moteur de performance et d'innovation en Afrique.

À Yaoundé, le message était sans équivoque : face aux mutations du secteur et aux impératifs de durabilité, la maîtrise intelligente de l'eau constitue un levier stratégique incontournable pour la compétitivité des économies africaines.