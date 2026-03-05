Cote d'Ivoire: San Pedro - Vers un partenariat efficace entre acteurs de la sécurité portuaire et communauté halieutique

À San Pedro, les forces de sécurité portuaire misent sur la proximité avec les professionnels de la mer afin de consolider la sûreté du terminal de pêche.

Cette démarche s'est traduite par une journée d'échanges et de sensibilisation, organisée le 28 février 2026 au quai de pêche, à l'initiative du Groupe de sécurité portuaire (Gsp) de la Gendarmerie nationale.

La rencontre visait à améliorer la coopération avec les pêcheurs et les mareyeurs, tout en insistant sur les enjeux de sécurité et de salubrité au sein de l'enceinte portuaire. Placés sous le thème : « Gendarmerie nationale et communauté des pêcheurs : ensemble pour un port sûr et propre », ces échanges s'inscrivent dans la continuité d'un atelier tenu les 26 et 27 février sur le même site.

Il s'agissait d'une session de formation initiée par le Gsp, en collaboration avec le Conseil national de sécurité (Cns). L'objectif était de renforcer les compétences des éléments engagés dans les actions civilo-militaires et de structurer un cadre de collaboration plus étroit avec la cellule sécuritaire locale.

Pour le commandant du Gsp, le lieutenant-colonel Sidoine Kouassi, la sécurité portuaire moderne ne saurait se limiter à une approche répressive. Elle repose désormais sur la prévention, la participation et le partage d'informations, rappelant que les pêcheurs, présents quotidiennement sur les quais et en mer, sont à la fois des observateurs privilégiés et les premiers bénéficiaires d'un environnement sécurisé.

À cette occasion, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des professionnels du secteur : respect strict des règles d'accès au terminal, vigilance face aux comportements suspects, interdiction d'embarquer des inconnus, contrôle systématique des équipements avant le départ et respect des zones d'accostage.

Le représentant du Conseil national de sécurité, le colonel Bouadi Jérôme, a également insisté sur l'importance d'une veille permanente et d'un partage fluide des renseignements pour prévenir toute menace, y compris terroriste.

L'action s'est également traduite par des dons de matériel d'assainissement (poubelles, brouettes, râteaux, balais, brosses et produits d'entretien) remis aux acteurs de la pêche. Cette remise s'est déroulée sous le regard des autorités présentes, qui ont exhorté les bénéficiaires à utiliser ce matériel afin de maintenir un cadre de travail propre, discipliné et attractif.

Parmi elles figuraient le représentant du préfet de région, Latt Mélèdje Jacques ; le président de la cellule civilo-militaire, Seydou Camara ; le commandant du port et directeur des opérations maritimes de sécurité, le colonel Aly Fadiga, ainsi que le directeur des risques, de la qualité et du développement durable du Port autonome de San Pedro, Allangba Dominique.