Cote d'Ivoire: Ramadan - Les musulmans des douanes annoncent la construction d'une mosquée

La Communauté musulmane des douanes ivoiriennes (Comudo) a organisé, le dimanche 1er mars 2026, une cérémonie de rupture collective du jeûne à l'École des Douanes sise à Abidjan. Une rencontre placée sous le signe de la spiritualité, de la reconnaissance et de la fraternité. C'était en présence de plusieurs autorités administratives, religieuses et militaires.

Les autorités administratives, religieuses, militaires et autres invités des forces armées et civiles ont répondu favorablement à cet appel de foi, de fraternité et de générosité. Le comité d'organisation du Comudo a profité pour présenter le projet de construction d'une mosquée.

Le directeur général des douanes ivoiriennes, représenté par Méité Yacouba, Dga des douanes, s'est réjoui de cet acte fort, empreint de solidarité, de cohésion et de paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je voudrais également féliciter le président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, saluer respectueusement les pionniers aujourd'hui admis à une retraite méritée, ainsi que les membres en activité, pour l'esprit de partage, de fraternité et de solidarité qui anime votre communauté. Vous contribuez, par vos initiatives, à raffermir les liens humains et spirituels au sein de notre grande famille douanière », a-t-il indiqué.

Des prix ont ensuite été décernés aux pionniers et aux agents douaniers de la Comudo, primés à la Sediv 2026.Dans sa conférence, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a rappelé les valeurs essentielles du mois de Ramadan. Il a invité les participants à s'investir dans le projet de construction de la mosquée.

Entre spiritualité, reconnaissance et engagement communautaire, la Comudo inscrit son action dans une dynamique de cohésion sociale et de promotion des valeurs religieuses au sein des forces armées, mais particulièrement au sein des douanes ivoiriennes. Cette rencontre s'est achevée par la prière de Taraweeh.