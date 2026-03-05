Madagascar: TOLIARA - Saisie de 60 tonnes de riz avarié

La direction régionale du Commerce Atsimo Andrefana a confirmé l'existence de 60 tonnes de riz avarié interceptées à Toliara le week-end dernier. Deux camions en provenance de Toamasina ont transporté ces produits qui n'avaient en leur possession aucune autorisation de transport depuis la direction régionale du Commerce Atsinanana.

Les véhicules ont pu ainsi parcourir quelques 1 200 km depuis le grand port jusqu'à Toliara sans être inquiétés sur les Routes nationales.

Des sources ont révélé à la direction régionale du Commerce que les véhicules n'avaient pas cette autorisation et que la détérioration du produit se faisait sentir. La cargaison avait été déposée dans un entrepôt de stockage à Andabizy, Toliara.

Le propriétaire était en train de faire du tri des produits avariés et des bons grains quand il a été interrompu par les agents du ministère du Commerce Atsimo Andrefana. L'ouverture des sacs ainsi que le tri unilatéral, sans la présence d'inspecteurs du commerce, seraient à l'encontre des procédures.

La direction régionale du Commerce a engagé des procédures judiciaires à l'encontre du propriétaire de la cargaison.

D'autres sources avancent que le riz serait avarié depuis Toamasina en raison des grosses pluies qui ont détruit ou infiltré des entrepôts de stockage. Le commerce de riz avarié ne serait pas intentionnel.

Mais d'autres répondent que si la direction régionale du Commerce Atsinanana n'avait pas donné d'autorisation de transport de ces produits, c'est qu'il y a une raison.