Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de la route Batshamba-Gungu-Kakobola

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a profité de son séjour dans la province du Kwilu pour lancer, mardi 3 mars, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route reliant Batshamba à Kakobola, en passant par Gungu.

Selon une dépêche de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) parvenue ce mercredi 4 mars à Radio Okapi, la cérémonie s'est déroulée en présence des députés nationaux et provinciaux de la province du Kwilu.

Ce projet, supervisé par l'ACGT, est financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par l'entreprise chinoise SISC SA.

Toujours selon cette note, l'initiative consiste à transformer 69 kilomètres de piste en route revêtue, afin d'impulser le développement du territoire de Gungu.

Ces travaux comprennent : le dégagement et le nettoyage de l'emprise ; la mise en oeuvre des couches de chaussée ; la construction des ouvrages d'assainissement ; l'installation de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière.

Après le mot de bienvenue prononcé par le vice-gouverneur du Kwilu, Espoir Masamanki, le caucus des élus du territoire de Gungu a salué ce projet, le qualifiant de chantier structurant pour le désenclavement de leur région.

Le Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a déclaré que ce projet s'inscrit dans la vision nationale du secteur des infrastructures.

Écoutez un extrait du discours de Nico Nzau Nzau:

De son côté, le ministre des Infrastructures a rappelé aux habitants que ce projet vise à la fois le désenclavement de leur zone et l'amélioration de leurs conditions de vie.

La mise en oeuvre du chantier se déroulera en deux phases : l'ouverture complète de la route de bout en bout ; le revêtement intégral de l'axe routier.