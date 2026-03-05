Madagascar: ATSIMO ANDREFANA - L'insécurité revient sur quelques routes nationales

Un jeune homme a été retrouvé décapité à Manombo Sud, dans le district de Toliara II. Des bandits de grand chemin attaquent sur la RN10.

Un adolescent de 17 ans a été retrouvé décapité le 28 février dernier sur les plages de Fitsitike, commune rurale de Manombo Sud, à 40 km au nord de Toliara. Son corps a été laissé entre les eaux de mer et le sable.

Les gendarmes et les autorités locales ont été aussitôt alertés par les pêcheurs du matin. Sept personnes ont été appréhendées quatre jours après, dont une femme. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les yeux de l'adolescent étaient destinés à être vendus à des preneurs. Les yeux en question, ainsi que la tête, ont été retrouvés chez les personnes arrêtées, à divers endroits de Manombo Sud.

Le député de Toliara II, Rojers Osman, a demandé que l'enquête soit menée jusqu'au bout. « Je demande que, cette fois-ci, les cerveaux ainsi que les responsables de ce trafic d'organes soient retrouvés et jugés », explique-t-il.

Les responsables de l'assassinat, de la décapitation, du commerce et les preneurs des yeux ont été arrêtés. Le commandant de compagnie de la gendarmerie nationale de Toliara a déclaré qu'il s'agit d'un réseau de bandits opérant dans diverses localités de ce district de Toliara II, comme Tsivonoy, Ifaty ou Andrevo.

Cette commune de Manombo Sud vit depuis quelque temps dans l'insécurité, avec des détrousseurs sur la route provinciale menant vers Salary et Andavadoaka, ainsi que des règlements de comptes internes.

Dans une autre localité, sur la RN10 reliant Andranovory à Ambovombe-Androy, les bandits de grand chemin refont leur apparition. Une telle situation n'avait plus été signalée depuis quatre ou cinq ans.

Il s'agit normalement d'une route nationale calme, de jour comme de nuit. Une mission chrétienne est partie de Toliara pour rejoindre Ejeda et Ampanihy, il y a dix jours. Les voyageurs d'un véhicule 4x4 devaient effectuer le parcours entre ces deux communes tard dans la soirée.

« Avant d'entrer sur la traversée de l'Onilahy, au niveau de Manakaravavy, là où se trouve une petite localité d'orpailleurs, une dizaine de personnes surgissent de nulle part. Elles nous bloquent la route et nous éclairent avec des lampes torches. Ils regardent tout ce qu'il y a dans la voiture, à l'avant et à l'arrière de l'habitacle. Ils ne nous ont rien fait, heureusement, sûrement parce qu'ils ont vu des bibles un peu partout », raconte l'une des missionnaires.

Un peu plus loin sur leur trajet vers Ampanihy, le phénomène s'est reproduit : leur voiture a été arrêtée nette par des individus. Mais, encore une fois, les missionnaires chrétiens ont été sauvés par leur Dieu, car un camion équipé de grands projecteurs est vite arrivé derrière eux, dissuadant les bandits.

Dans un autre district de la région Atsimo Andrefana, à Morombe, les bandits opèrent en pleine ville. Ils volent dans des magasins et des quincailleries pour piller des matériaux de construction. Ils ne sont pas allés loin : leur trace a été rapidement retrouvée par la police locale.