Cameroun: La 5e saison de la ligue d'égalité se referme

Le rideau est tombé le 28 février à Yaoundé sur la cinquième édition de La Ligue d'Égalité, et le score final dépasse largement le cadre sportif. Portée par la FUNDACIÓN LALIGA et l'ONG Petrichor, la compétition confirme son statut de vitrine du football féminin jeune au Cameroun.

Sur les terrains de la Rain Forest International School et du Stade Bandeko Ewokang, six clubs de la capitale se sont affrontés dans les catégories U13, U15 et U17. Première ligue réglementée du pays exclusivement dédiée aux jeunes filles de ces tranches d'âge, la compétition a offert un spectacle engagé, rythmé par la combativité et le fair-play.

Un championnat qui façonne des leaders

Au-delà des buts inscrits et des médailles distribuées, La Ligue d'Égalité joue une partition plus ambitieuse : celle de l'autonomisation des jeunes filles. Depuis 2022, le projet crée des espaces sûrs où le football devient un levier de confiance en soi, de leadership et d'apprentissage des valeurs essentielles à la vie.

Cette saison, plus de 500 filles et femmes ont pris part aux différentes activités. En parallèle, plus de 200 jeunes de 8 à 12 ans ont été initiées au programme socio-sportif dans leurs communautés. Encadrées par des formateurs spécialisés, elles ont bénéficié d'équipements sportifs et de modules portant sur le leadership et les bonnes pratiques de santé.

Des entraîneurs formées pour pérenniser l'élan

L'édition 2026 a également mis l'accent sur la formation technique. Trente-sept femmes ont suivi avec succès une formation gratuite d'entraîneurs dispensée selon la méthodologie « Valeurs pour Gagner » de la FUNDACIÓN LALIGA. Ce dispositif, déjà éprouvé lors des saisons précédentes, favorise l'insertion professionnelle et renforce la présence féminine dans l'encadrement sportif.

Un partenariat qui élargit le terrain d'action

Grande nouveauté cette année : l'alliance avec UNICEF Cameroun. Ce partenariat a permis d'intensifier l'animation autour des matchs et d'organiser des sessions de sensibilisation aux droits liés au genre, donnant une dimension éducative et citoyenne encore plus marquée au tournoi.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur d'Espagne au Cameroun, Juan Pedro Pérez-Gómez Delaunay, dont l'institution soutient activement le projet depuis ses débuts.

Un modèle qui gagne du terrain

Déjà implantée au Kenya et en Afrique du Sud, La Ligue d'Égalité s'impose comme un modèle d'inclusion sportive à l'échelle africaine. À chaque édition, le projet prouve que le football peut être un puissant moteur de transformation sociale.

Au terme de cette cinquième saison, une certitude s'impose : à Yaoundé, le football féminin ne joue plus les prolongations de l'ombre. Il avance, marque et construit l'avenir.