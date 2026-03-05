Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 82,02 dollars US

4 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC et CS

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en mai de cette année, a ouvert la séance de mercredi à 82,02 dollars US, soit une hausse de 3,24 dollars US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Mardi, l'« or noir » avait atteint 85,12 dollars US, un niveau inédit depuis juillet 2024.

Les prix du pétrole poursuivent leur progression sur fond d'intensification des tensions au Moyen-Orient.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars US le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

