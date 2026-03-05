Angola: Un gouvernant souligne l'importance de la préparation des FAA pour le maintien de la stabilité nationale

Huambo ( — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré mardi que les Forces armées angolaises (FAA) doivent maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle, en mettant l'accent sur la consolidation de la paix et de la stabilité nationale.

Cette déclaration du gouverneur est intervenue lors de l'ouverture de l'année 2026/2027 de préparation opérationnelle, de combat et de formation patriotique et éducative de la Région militaire centrale, placée sous le thème : « Armée, pour la défense du territoire, nous renforçons la préparation permanente des troupes ».

Pereira Alfredo a indiqué que la formation du personnel doit privilégier le patriotisme, le respect des symboles nationaux, de la Constitution de la République, des valeurs civiques et morales, ainsi que l'éradication de l'analphabétisme.

Il a rappelé que les missions de l'Armée dépassent la simple défense du territoire et incluent le soutien aux organes du ministère de l'Intérieur pour le maintien de l'ordre public, ainsi que la fourniture de services de soutien à la population dans divers domaines.

« Les efforts déployés par le Commandement de la Région Militaire Centrale pour améliorer les conditions de travail et d'hébergement dans les casernes, l'alimentation et l'accès aux soins médicaux et pharmaceutiques, contribuant ainsi à la réduction des maladies au sein des forces armées, sont manifestes », a-t-il souligné.

Le gouverneur a déclaré que la capacité opérationnelle dépend directement de la santé du personnel, d'où la nécessité de lutter contre les maladies endémiques telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA en milieu militaire.

Pereira Alfredo a exhorté les instructeurs à utiliser le matériel pédagogique de manière rationnelle et à encourager les initiatives novatrices afin d'assurer une performance optimale durant la période de préparation au combat.

Il a remercié le personnel du Commandement de la Région Militaire Centrale pour son engagement dans l'organisation et le déroulement de cet événement, l'encourageant à maintenir le même dévouement dans l'accomplissement des missions visant au développement de la région.

L'année d'instruction a pour objectif d'organiser la préparation au combat et la formation patriotique, de renforcer les capacités des grandes unités et sous-unités militaires et de les adapter aux défis futurs, notamment la répression des agressions extérieures.

Parmi les objectifs de la formation, on note notamment l'assistance à la population en cas de catastrophes et de calamités naturelles, ainsi que la formation aux lois et règlements en vigueur au sein des Forces armées angolaises (FAA).

Cette préparation vise à renforcer l'efficacité des troupes dans le maintien de la paix et de la sécurité face aux conflits régionaux et internationaux, et à améliorer la coopération entre les commandements et les états-majors des différentes régions et unités pour l'exécution de missions conjointes.

La Région militaire centre, dont le quartier général est situé à Huambo, comprend les provinces de Benguela, Bié et Cuanza-Sul.