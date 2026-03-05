Angola: La préparation au combat renforce la stabilité

Saurimo — Le commandant de la Région militaire Nord-Est des Forces armées angolaises (FAA), Avelino Sambo, a déclaré mardi à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, que la préparation opérationnelle, au combat, éducative et patriotique constitue un pilier fondamental de la stabilité, du contrôle des frontières et de la protection des objectifs économiques stratégiques de la région.

L'officier a fait cette déclaration lors de l'ouverture de l'exercice 2026/2027 de préparation opérationnelle au combat, marquant le début des activités d'entraînement des troupes.

Avelino Sambo a souligné que ce cycle d'entraînement garantit l'amélioration continue de la préparation des forces, en vue de l'accomplissement rigoureux des missions définies par la Constitution de la République d'Angola.

Il a précisé que la préparation des troupes renforce les capacités techniques, physiques et morales du personnel, face aux exigences de la situation militaire et aux missions de défense de la patrie, dans des scénarios extrêmement complexes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le commandant a également souligné la volonté des Forces armées de soutenir le pouvoir exécutif dans les opérations de déminage des réserves foncières, afin de permettre la construction d'infrastructures sociales. Il a également évoqué la contribution des forces armées au renforcement de l'alphabétisation et à l'accélération de la scolarisation, dans le but de réduire le taux d'analphabétisme dans la région.

De son côté, le vice-gouverneur chargé du secteur technique et des infrastructures de Lunda-Sul, Cláudio Pemessa, a estimé que la préparation des Forces armées témoigne de l'engagement à préserver la paix, la sécurité et l'inviolabilité des frontières nationales.

L'événement comprenait la présentation de ressources techniques et un défilé militaire. Des officiers généraux, des membres du gouvernement provincial, des autorités traditionnelles et des représentants des agences de défense et de sécurité ont assisté à la cérémonie.