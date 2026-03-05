Mali: Basketball - Le Mali interrompt la série victorieuse de l'Angola

Luanda — L'Angola a vu dimanche sa série de 10 victoires consécutives, entamée en août 2025, prendre fin après une défaite face au Mali d'un point seulement (79-80), ce qui place la sélection angolaise à la deuxième position du groupe D lors de la deuxième fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du monde de basketball 2027.

L'équipe nationale se rendra à la troisième fenêtre, équivalente à un second tour, avec cinq points, issus de deux victoires et d'une défaite, derrière les Maliens, qui ont terminé la fenêtre actuelle invaincus, dans la ville égyptienne d'Alexandrie, du 26 février au 1er mars.

L'Égypte, qui a battu l'Ouganda dimanche 91-52, occupe la troisième place du groupe avec quatre points, tandis que les Ougandais se retrouvent à la quatrième et dernière position, avec trois points.

Parallèlement, la deuxième fenêtre a vu se dérouler, à Dakar, les matchs du groupe B, dominé par la Côte d'Ivoire, avec six points, suivie du Sénégal avec cinq, de la République Démocratique du Congo (RDC) avec quatre, et de Madagascar, qui occupe la dernière place avec trois points.

La première fenêtre s'est tenue du 27 au 30 novembre dernier à Radés, en Tunisie, avec les groupes A (Cameroun, Soudan du Sud, Libye, Cap-Vert) et C (Tunisie, Nigéria, Rwanda, Guinée).