Angola: L'ARSEG et le FACRA renforcent leur coopération pour soutenir les entrepreneurs

4 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MAM/ACC/CS/DK/SB

Luanda — Un protocole de coopération, visant le développement durable des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et la conformité au régime légal des accidents du travail et des maladies professionnelles, a été officialisé mardi à Luanda entre l'Agence angolaise de réglementation et de supervision des assurances (ARSEG) et le Fonds angolais de capital-risque actif (FACRA).

Cet instrument vise également à accroître le taux de pénétration de l'assurance dans l'économie nationale, actuellement d'environ 0,66 %.

L'accord, qui établit un cadre stratégique pour une action conjointe, a été signé par la présidente du conseil d'administration de l'ARSEG, Filomena Manjata, et le coordinateur du Fonds angolais de capital-risque actif (FACRA), Mário Mangueira.

À l'occasion, Filomena Manjata a déclaré que cette initiative vise à garantir que les entreprises soutenues par le FACRA puissent se conformer à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il a indiqué que cet accord fait suite à un constat établi par l'Inspection générale du travail (IGT) début 2025, selon lequel seulement 5,6 % des travailleurs disposaient d'une assurance accident du travail et maladie professionnelle valide, dont la souscription relève de la responsabilité des employeurs.

Il a rappelé que le décret instituant cette obligation date de plus de 20 ans et que l'ARSEG, en tant qu'autorité de régulation du secteur, est chargée de veiller à son application.

De son côté, le coordinateur du FACRA, Mário Mangueira, a souligné que le fonds s'attachera à sensibiliser les entreprises dans lesquelles il investit à la nécessité de souscrire les assurances obligatoires et complémentaires, afin de limiter les risques opérationnels.

Il a précisé que le FACRA gère actuellement six entreprises, pour un financement total de 2,2 milliards de kwanzas.

