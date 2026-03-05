Angola: Cunene - Une femme de 80 ans victime d'une agression sexuelle à Cafima

2 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FI/LHE/OHA/LUZ

Ondjiva — Une femme de 80 ans, résidant dans la municipalité de Cafima, province de Cunene (dans le Sud de l'Angola), a été victime d'une agression sexuelle sous la menace d'une arme blanche, perpétrée par un homme de 55 ans.

Selon le porte-parole du commandement de la police nationale de Cunene, Lino Chipalanga, le crime a eu lieu le dimanche 1er mars, dans l'après-midi.

Profitant de l'absence des membres de la famille, le suspect s'est introduit au domicile de la victime et a commis l'agression.

Pour faciliter son acte, l'homme a menacé la femme âgée avec un couteau, l'empêchant ainsi de réagir sur le moment.

Après avoir commis l'agression, il s'est endormi, permettant à la victime de demander de l'aide dans un village voisin et de porter plainte auprès des autorités policières.

Lino Chipalanga a déclaré que l'intervention rapide des forces de l'ordre a permis de localiser et d'arrêter immédiatement l'auteur des faits, qui sera déféré devant le parquet pour des poursuites pénales formelles.

Par ailleurs, le porte-parole du commandement de la police nationale de Cunene a évoqué l'enregistrement d'un cas de trafic d'enfants à Ondjiva, impliquant deux ressortissants namibiens âgés de 18 et 46 ans, qui projetaient d'emmener un garçon de 10 ans travailler en République de Namibie.

Lino Chipalanga a précisé que ces ressortissants namibiens avaient été découverts suite à une plainte de riverains soupçonnant des mauvais traitements infligés à l'enfant.

Il a toutefois indiqué qu'il s'agissait du premier cas de ce type enregistré cette année.

