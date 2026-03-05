Angola: L'Angolais Manucho Gonçalves prend la présidence d'un club aux États-Unis

Luanda — L'ancien international angolais Manucho Gonçalves a pris la présidence du Maine Legends FC, club évoluant en United Premier Soccer League (UPSL) aux États-Unis.

L'information, publiée ce week-end dans l'édition en ligne du journal A Bola, précise que l'ancien attaquant du Petro de Luanda et de l'équipe nationale aura pour mission de développer une culture professionnelle axée sur la formation des talents et l'amélioration du niveau de compétition de l'équipe.

Meilleur buteur du Petro de Luanda en Liga Unitel Girabola (2006 avec 16 buts et 2007 avec 14), il avait déjà évoqué cette nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Dans une première déclaration vidéo, Manucho Gonçalves a exprimé son enthousiasme pour ce projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce club a une vision, de l'ambition et de fortes valeurs communautaires qui me motivent. Mon objectif est de contribuer à créer une culture professionnelle où les joueurs pourront progresser, s'épanouir et avoir de grandes ambitions », a-t-il déclaré.

L'ancien athlète, formé à l'école Flaminguinhos, un club de jeunes de Terra Nova, à Luanda, a indiqué que son objectif principal serait le développement harmonieux des athlètes, fondé sur la discipline et la passion.

Le club, désormais dirigé par l'Angolais, est géré par l'IFDMA et a une forte vocation sociale. Il utilise le football comme outil de cohésion communautaire et de développement de la jeunesse à travers divers programmes.

Le club entretient déjà des liens étroits avec la communauté lusophone, comptant dans son effectif et son staff des entraîneurs et des joueurs d'origine angolaise.

L'actuel dirigeant du Maine Legends FC, âgé de 42 ans, a connu une brillante carrière qui l'a mené de Petro de Luanda à Manchester United, en passant par différents championnats européens. Il relève aujourd'hui un défi stratégique dans le football nord-américain.

Le Maine Legends, basé dans l'État du Maine, aux États-Unis, est un club semi-professionnel qui évolue en United Premier Soccer League (UPSL).

Fondé avec des liens étroits avec la communauté angolaise, le club se concentre sur la formation des jeunes et sert de tremplin aux jeunes talents.

La structure comprend des équipes seniors masculines et féminines, ainsi que des catégories jeunes de moins de 17 ans et de moins de 14 ans.

Avant la nomination de l'Angolais Manucho Gonçalves à la présidence du Maine Legend, le club était dirigé par Manuel Vemba, son fondateur et figure emblématique depuis sa création en 2018.