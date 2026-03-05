Angola: Lobito et Oeiras s'unissent pour une gestion municipale durable

Lobito — Une commission technique de la ville d'Oeiras (Portugal) est à Lobito, dans la province de Benguela, depuis lundi afin de travailler au renforcement de la gestion municipale durable, a appris l'ANGOP.

S'adressant à la presse, l'administrateur municipal de Lobito, Carlos Pacatolo, a indiqué que les deux délégations travailleront sur des thématiques structurantes telles que l'éducation (primaire et professionnelle), la gestion des déchets solides et la santé publique.

« Aujourd'hui, Lobito est, par excellence, une municipalité de services, et les opportunités qui se présentent exigent des compétences techniques professionnelles », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a également précisé que la ville d'Oeiras est une municipalité de référence au Portugal et que Lobito souhaite donc s'inspirer de son expérience.

Selon Carlos Pacatolo, après avoir élaboré un projet, ils produiront conjointement des documents d'orientation pour guider le travail.

« Ces documents contribueront à une gestion plus intelligente, notamment en identifiant les ressources nécessaires pour une gestion véritablement durable », a-t-il estimé.

La responsable du comité technique d'Oeiras, Filipa Ferreira, a annoncé que la municipalité avait déposé une demande auprès du Fonds européen de coopération « Dialogue UE-Angola » et obtenu un financement dans le cadre du programme de gouvernance durable.

Elle a précisé avoir obtenu 40 000 euros pour la phase de diagnostic et l'élaboration du plan de travail.

« Nous allons mettre en place un plan de formation professionnelle qui identifiera les domaines fondamentaux et définira une stratégie de formation », a-t-elle déclaré.

Selon elle, il s'agit d'une initiative favorisant l'apprentissage mutuel et l'échange de bonnes pratiques entre les municipalités d'Oeiras et de Lobito, notamment dans les domaines de l'éducation, de la gestion des déchets et de la santé publique.

« Au terme de ces trois mois, nous souhaitons laisser un travail concret et fructueux sur le terrain. Ce sera un travail continu, et nous démontrerons à l'UE que nous sommes les acteurs clés », a-t-elle commenté.

Sur le terrain, la commission technique visitera plusieurs sites, notamment le centre de transfert des déchets solides du quartier de Cassai, et se rendra également à Benguela pour visiter un ancien site d'enfouissement de déchets.

Lobito est considérée par beaucoup comme l'une des plus belles villes de la côte africaine, d'où son surnom de « Salon de l'Angola ». Sa célèbre Restinga, qui s'étend sur plus de trois kilomètres (de la baie de Lobito), le port local et la ligne de chemin de fer de Benguela sont des sites emblématiques, sans oublier les flamants roses, eux aussi considérés comme des symboles de la ville.

Située sur la côte atlantique, Lobito est le chef-lieu de la municipalité du même nom, appartenant à la province de Benguela. La municipalité couvre une superficie d'environ 3 648 km² et compte actuellement plus de 200 000 habitants. Elle est bordée par la municipalité de Sumbe au nord, celle de Bocoio à l'est, celle de Catumbela au sud et l'océan Atlantique à l'ouest.

Oeiras est une municipalité importante de la région métropolitaine de Lisbonne, au Portugal, réputée pour son excellente qualité de vie et figurant parmi les plus grands centres d'affaires, scientifiques et technologiques du pays. Comptant environ 172 000 habitants, elle allie plages, espaces verts, forte activité économique (présence de multinationales) et le revenu par habitant le plus élevé du Portugal.