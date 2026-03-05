Angola: La Police arrête un suspect accusé d'incendier des véhicules à Sequele

Sequele — Un citoyen angolais de 27 ans a été arrêté par la Police nationale, accusé d'avoir incendié huit véhicules de différentes marques et modèles à la centralité de Sequele, située dans la province d'Icolo et Bengo.

L'information a été communiquée aujourd'hui à l'ANGOP par le porte-parole de la Police nationale, Euler Matari, précisant que les voitures ont été brûlées au cours de la nuit entre le 26 février et le 1er mars, dans les blocs 01 à 07 de cette centralité.

Selon l'officier, en plus d'avoir incendié les véhicules, l'accusé a également mis le feu à la terrasse d'une résidence, où une machine à laver et d'autres biens ont été détruits.

Euler Matari a expliqué que la Police a pris connaissance de la première occurrence le 26 février, et qu'à partir de ce moment, des actions d'investigation ont été lancées, aboutissant à l'arrestation du suspect en flagrant délit, dans la matinée du dimanche 1er mars.

Lors de ses déclarations à la Police, le suspect a affirmé avoir agi sous l'influence de drogue, notamment cinq comprimés de Diazépam.

« Le commandement provincial de la Police d'Icolo et Bengo continuera de travailler pour déterminer s'il existe d'autres motivations derrière ces crimes », a indiqué le porte-parole. Il a ajouté que le suspect sera présenté au ministère Public pour la suite des procédures légales.

Par ailleurs, le porte-parole a appelé au calme et rassuré les habitants de la centralité de Sequele, réaffirmant l'engagement de la Police à assurer la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique au quotidien.

De son côté, le présumé criminel, Abraão Miranda Leão, a déclaré qu'il avait incendié les véhicules dans l'intention de nuire, affirmant qu'il était possédé par de mauvais esprits et sous l'effet de la drogue.