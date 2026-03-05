Angola: Girabola - L'Interclube bat le Kabuscorp lors du derby de la capitale

Luanda — L'Interclube a battu dimanche le Kabuscorp de Palanca 2-0 au stade França Ndalu, lors du derby de la capitale, comptant pour la 16e journée de la Girabola 2025-2026.

Les buts ont été inscrits par Belo à la 4e minute et Nandinho à la 63e minute. Cette victoire place l'équipe de la Police en sixième position avec 22 points, à égalité avec le Kabuscorp qui conserve la cinquième place.

Dans un autre match disputé à Dundo, le Primeiro d'Agosto a battu le Desportivo de Lunda Sul par 1-0 grâce à un but de Dagó à la 67e minute.

Le Primeiro d'Agosto reprend ainsi la deuxième place avec 36 points, tandis que l'équipe de Lunda Sul reste 10e avec seulement 18 points.