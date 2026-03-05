Angola: Girabola - L'Interclube bat le Kabuscorp lors du derby de la capitale

1 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — L'Interclube a battu dimanche le Kabuscorp de Palanca 2-0 au stade França Ndalu, lors du derby de la capitale, comptant pour la 16e journée de la Girabola 2025-2026.

Les buts ont été inscrits par Belo à la 4e minute et Nandinho à la 63e minute. Cette victoire place l'équipe de la Police en sixième position avec 22 points, à égalité avec le Kabuscorp qui conserve la cinquième place.

Dans un autre match disputé à Dundo, le Primeiro d'Agosto a battu le Desportivo de Lunda Sul par 1-0 grâce à un but de Dagó à la 67e minute.

Le Primeiro d'Agosto reprend ainsi la deuxième place avec 36 points, tandis que l'équipe de Lunda Sul reste 10e avec seulement 18 points.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.