Angola: Les pompiers enregistrent 24 morts pendant le week-end en Angola

Luanda — Vingt-quatre personnes ont perdu la vie et 82 ont été blessées durant le week-end à travers le pays, suite à 146 incidents enregistrés par le Service de Protection Civile et des Pompiers (SPCB).

Selon le bulletin d'incidents de la corporation, transmis ce lundi à l'ANGOP, le nombre de décès a augmenté de neuf, avec 29 blessés supplémentaires et une diminution d'une intervention par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Le document précise que parmi les décès, 19 étaient probablement dus à des noyades, deux à un suicide présumé par pendaison, et un chacun à un accident de la route, un glissement de terrain et une agression physique.

En ce qui concerne les blessés, la note indique que 63 ont été victimes d'accidents de la route, 8 d'agressions physiques, 5 de chutes par trébuchement, 2 de chutes importantes, et un chacun lors d'un accident récréatif, d'un accident de travail, de chutes libres et de brûlures lors d'un incendie.

Le SPCB a également effectué 167 interventions de secours divers, dont 104 étaient des situations d'assistance pré-hospitalière.