Angola: Un gouvernant reconnaît le rôle de l'Église tocoïste dans la formation morale de la population

Huambo ( — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a reconnu dimanche le rôle de l'Église tocoïste dans la formation morale et spirituelle de la population, ainsi que sa contribution à la consolidation de la paix, à la réconciliation nationale et à l'amour du prochain.

Le gouvernant s'exprimait dans cette ville lors d'une cérémonie commémorant le 108e anniversaire de la naissance du prophète et fondateur de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde (Tocoïste), Simão Gonçalves Toco, né le 24 février 1918 au village de Sadi Salomongo, à Maquela do Zombo, dans la province d'Uíge.

Pereira Alfredo a dit que cette Église historique transmet, au fil des siècles, par ses actes et ses gestes, la discipline, la foi, le travail et l'unité dans la diversité, valeurs qui la caractérisent et constituent sa plus grande valeur, dans une mission de dévotion et de service à la Patrie.

Il a également reconnu la contribution de l'Église tocoïste à l'éducation, à la santé, à l'aide sociale et à d'autres domaines fondamentaux pour le développement intégral des communautés.

Il a ajouté que l'Église tocoïste est une véritable école où sont enseignés l'action sociale, les valeurs familiales et la promotion de la dignité humaine.

Par conséquent, il a réaffirmé l'engagement du gouvernorat provincial de Huambo à poursuivre sa coopération avec l'Église tocoïste dans le respect mutuel, la légalité et la promotion du bien-être commun.

Le gouverneur a demandé à l'Église de continuer à oeuvrer pour que la paix sociale, la stabilité familiale et l'harmonie règnent toujours parmi les Angolais.

De son côté, l'évêque Afonso Nunes, chef spirituel de l'Église tocoïste, a affirmé que sa confession religieuse est patriotique et s'efforce de faire de l'Angola le pays dont ses ancêtres ont toujours rêvé.

Il a souligné que l'objectif est de former de manière responsable une nouvelle génération de personnes pour le processus en cours de réconciliation nationale et de reconstruction du pays, dont chacun peut être fier.

Il a expliqué que le partenariat entre l'Église tocoïste et l'Etat angolais est fructueux et toujours conçu pour le bien-être des citoyens, en mettant l'accent sur le développement national.

Au cours de la cérémonie, le nouveau représentant de l'Église tocoïste dans la province de Huambo a été présenté : l'évêque auxiliaire Luindula Lukoki, succédant au pasteur Teodoro Marques, qui a oeuvré pendant huit ans dans cette région du plateau central du pays et qui a été transféré à Cuanza-Sul pour y exercer les mêmes fonctions.

Le prophète Simão Gonçalves Toco « Mayamona » est décédé le 31 décembre 1983 à Luanda.

L'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde a été fondée en 1935 avec la théophanie attribuée à son fondateur et a officialisé sa structure le 5 avril 1943 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

Le mouvement, également connu sous le nom de tocoïsme, s'est consolidé après le 25 juillet 1949, avec la descente du Saint-Esprit, qui a renforcé le renouveau chrétien, la spiritualité et les valeurs patriotiques parmi les fidèles.