Angola: Deux jeunes périssent dans un accident de la route à Nsosso

Uíge — Deux jeunes ont trouvé la mort samedi dans la municipalité de Nsosso, province d'Uíge, à la suite d'une collision entre une voiture de marque Toyota Corolla et une motocyclette à deux roues.

L'accident s'est produit sur la nationale 140, au niveau du village de Nkaindo, lorsque la motocyclette est entrée en collision avec le véhicule, qui transportait cinq passagers en direction de la municipalité de Damba.

L'un des passagers de la voiture, Ernesto Pedro, a indiqué à l'ANGOP qu'une motocyclette de marque Lingken, avec deux jeunes à bord, a percuté la partie avant du véhicule.

Les deux occupants de la motocyclette ont succombé sur le coup, et l'engin à deux roues a été entièrement calciné. Les cinq passagers de la voiture sont sortis indemnes.

L'excès de vitesse et l'état d'ébriété présumé des occupants de la motocyclette ont été évoqués comme causes possibles de l'accident.