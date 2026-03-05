Angola: Huambo enregistre 516 décès dus à la malnutrition

2 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/JSV/ALH/DF/LUZ

Huambo — Cinq cent seize enfants de moins de cinq ans sont décédés en 2025 de malnutrition dans la province de Huambo, sur les 6 105 cas enregistrés, principalement par sevrage précoce, a appris lundi ANGOP.

Il y a eu, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 189 décès et de 1 095 cas de la maladie.

L'information a été fournie à la presse par le technicien de surveillance épidémiologique communautaire du bureau local de la santé, Albino Wombo, à la fin de la deuxième session ordinaire du gouvernement provincial de Huambo, présidée par le gouverneur Pereira Alfredo.

Le responsable a dit que la vraie cause de décès résidait dans l'insuffisance d'allaitement maternel, une situation qui exige une alimentation complémentaire pour protéger les enfants contre la malnutrition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les municipalités de Bailundo et Caála enregistrent le plus nombre de cas de maladie dans la région, a-t-il indiqué.

Au regard de cette situation, a-t-il ajouté, les agents de santé travaillent en collaboration avec les autorités traditionnelles et religieuses pour mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les communautés.

Le recensement de 2024 indique que la province de Huambo compte 2 691 902 habitants, répartis dans 612 476 ménages, soit une augmentation de 672 347 personnes au cours des dix dernières années, une croissance annuelle moyenne de 2,9 %, ce qui la place au troisième rang des régions les plus peuplées du pays, après Luanda et Huíla.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.