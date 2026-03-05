Angola: Huambo enregistre 516 décès dus à la malnutrition

Huambo — Cinq cent seize enfants de moins de cinq ans sont décédés en 2025 de malnutrition dans la province de Huambo, sur les 6 105 cas enregistrés, principalement par sevrage précoce, a appris lundi ANGOP.

Il y a eu, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 189 décès et de 1 095 cas de la maladie.

L'information a été fournie à la presse par le technicien de surveillance épidémiologique communautaire du bureau local de la santé, Albino Wombo, à la fin de la deuxième session ordinaire du gouvernement provincial de Huambo, présidée par le gouverneur Pereira Alfredo.

Le responsable a dit que la vraie cause de décès résidait dans l'insuffisance d'allaitement maternel, une situation qui exige une alimentation complémentaire pour protéger les enfants contre la malnutrition.

Les municipalités de Bailundo et Caála enregistrent le plus nombre de cas de maladie dans la région, a-t-il indiqué.

Au regard de cette situation, a-t-il ajouté, les agents de santé travaillent en collaboration avec les autorités traditionnelles et religieuses pour mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les communautés.

Le recensement de 2024 indique que la province de Huambo compte 2 691 902 habitants, répartis dans 612 476 ménages, soit une augmentation de 672 347 personnes au cours des dix dernières années, une croissance annuelle moyenne de 2,9 %, ce qui la place au troisième rang des régions les plus peuplées du pays, après Luanda et Huíla.