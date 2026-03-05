Guinée: Guinée - Commerce, le ministère de l'industrie et du Commerce lance une campagne de contrôle des Prix et qualité des denrées alimentaires

Après la signature le 16 février dernier du protocole d'accord sur le plafonnement des prix des denrées de première nécessité, le gournement Amadou Oury Bah à travers le ministère de l'industrie et du Commerce dirigé par Mme Fatima Camara a procédé au lancement d'une campagne nationale de Contrôle des prix, la qualité et la mesure des denrées de première nécessité.

Cette activité a mobilisé, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie; l'Office national de contrôle qualité, la Direction nationale du commerce intérieur et concurrence et la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Pour cette première journée, ce sont les marchés de Madina, Taouyah et Kaporo qui ont été visités.

Au terme den cette première journée, Saikou Oumar Diallo, président de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matam et vice-président de la chambre régionale de Conakry s'est dit satisfait.

«Vous avez constaté avec moi que les opérateurs économiques, dans l'ensemble, respectent les prix du protocole protocoles édictés dans le document que nous avons naturellement signé avec l'État. Nous pouvons dire avec satisfaction que les opérateurs économiques ont compris. D'ailleurs, certains parmi eux font même ce qu'on appelle prix, promotion Ramadan. Aujourd'hui, on a fait le marché de Madina, le marché de Taouyah et celui de Kaporo, partout les prix sont respectés. Les consommateurs n'ont pas à se plaindre parce qu'il y en a des denrées en quantité, en qualité, mais aussi au prix abordable. Nous en remercions, aujourd'hui, les opérateurs économiques », s'est-il rejoui.

De son côté, Mohamed Traoré, directeur national du commerce intérieur et de la concurrence a fait savoir que cette activité vient répondre à l'attente du chef de l'État quant à la stabilisation des prix des denrées de première nécessité sur les marchés nationaux.

"Alors aujourd'hui, nous lançons effectivement une campagne nationale appelée contrôle des prix, de la qualité, des poids et des mesures des denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Donc au même moment que nous faisons l'opération à Conakry, cette même activité se tient conjointement dans toutes les préfectures à travers les différentes directions techniques de notre département. Il s'agit de l'Office national de contrôle qualité, l'Institut Guinéen de normalisation et de métrologie(, et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence", a-t-il indiqué.

Selon lui, l'objectif est simple. "C'est de constater le respect de l'application du protocole qui a été signé le 16 février dernier entre la Chambre de commerce, la Direction générale des douanes et la Direction nationale du commerce intérieur que je représente ici. Pour que nous constations que la population guinéenne est en train d'acquérir ces denrées à des prix qui sont déjà consensuels".

Poursuivant, il a fait savoir qu'à travers cette visite dans les marchés, il a été constaté que la plupart des commerçants sont déjà informés.

"C'est une très belle nouvelle et une très bonne opportunité pour nous de continuer l'action de contrôle. Et nous sommes en phase avec les différents gestionnaires des marchés, avec les responsables des communes, avec l'inspection régionale du commerce et avec les représentants des consommateurs de Guinée pour que tout le monde fasse de cette lutte son combat, parce qu'un marché stabilisé va profiter à toute la population. Vous savez que des prix plafonds ont été donnés. Mais on ne peut pas rester dans les bureaux. Il faut qu'on sorte pour constater la réalité sur le terrain. C'est un travail régalien qui se fait. On encourage la population à utiliser ce numéro 142 parce que c'est le seul moyen pour nous parfois d'avoir les informations rapidement pour qu'on prenne les mesures idoines. Donc appelez le 142 pour signaler tout abus face à ces prix qui ont été désormais fixés en République de Guinée. Les commerçants même peuvent signaler lorsqu'auprès des importateurs, il y a abus", a-t-il lancé.