Burkina Faso: Coopération sécuritaire - L'attaché de défense chinois réaffirme le soutien de Beijing au pays

4 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a accordé une audience, ce mercredi 4 mars 2026 à Ouagadougou, au colonel Ma Tengfei, premier attaché de défense près l'ambassade de Chine au Burkina Faso. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité.

Arrivé à Ouagadougou il y a deux mois, le colonel Ma Tengfei a salué l'accueil qui lui a été réservé par les autorités burkinabè ainsi que la qualité du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Il a transmis les remerciements de l'ambassadeur Zhao pour l'excellente collaboration avec les services de sécurité burkinabè.

Il a, par ailleurs, réaffirmé le soutien constant de Beijing à la stabilité politique du Burkina Faso et aux efforts engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'attaché de défense a souligné la nécessité de renforcer le partage d'informations et la coordination opérationnelle afin de faire face plus efficacement aux défis sécuritaires communs.

Il a également salué le leadership du ministre de la Sécurité ainsi que le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, qui contribuent à l'instauration d'un climat propice à la coopération et aux investissements.

Sur le plan technique, le colonel Ma Tengfei a exprimé la disponibilité de la partie chinoise à intensifier les actions de formation au profit des forces de police burkinabè et à approfondir les échanges autour du programme « Smart Burkina », dédié à la modernisation des outils et dispositifs sécuritaires.

En retour, le ministre Mahamadou Sana a exprimé la reconnaissance du ministère de la Sécurité pour l'engagement et l'accompagnement constants de la Chine. Il a salué les perspectives de coopération évoquées, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement burkinabè de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et la convergence des intérêts stratégiques, au service de la paix et du développement.

