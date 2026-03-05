Burkina Faso: Pénurie de ciment - La BMCRF en première ligne pour défendre les consommateurs

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a mené une vaste opération de contrôle sur le marché afin de constater la pénurie de ciment, un matériau essentiel et fortement sollicité par la population.

Cette mission poursuit un double objectif : vérifier la disponibilité du ciment et s'assurer que les prix appliqués respectent strictement la réglementation en vigueur. Le coordonnateur général de la BMCRF rappelle que le prix de vente plafond du ciment demeure inchangé, aussi bien pour le sac que pour la tonne : CPJ 35 : 100 000 F CFA la tonne et 5 000 FCFA le sac, CPA 45 : 115 000 F CFA la tonne et 5 750 F CFA le sac.

Face à cette situation préoccupante, les usines productrices de ciment sont invitées à intensifier leurs efforts afin de garantir l'approvisionnement et de permettre la poursuite des travaux de construction dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, la BMCRF encourage les consommateurs à signaler toute tentative de hausse illégale des prix en appelant les numéros suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86. La BMCRF : la garantie d'une concurrence saine et loyale