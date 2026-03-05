Burkina Faso: Fonds des Nations unies pour la population - Le nouveau Représentant-résident présente ses lettres de cabinet au chef de la diplomatie

4 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré et d'autres collaborateurs, a reçu ce mercredi 4 mars 2026, le nouveau Représentant-résident du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso.

Monsieur Yves Sassenrath est venu remettre au chef de la diplomatie burkinabè, les lettres de cabinet, par lesquelles il entre officiellement en fonction au pays des Hommes intègres.

Au cours de l'audience qui a suivi le cérémonial de remise des lettres de cabinet, le diplomate onusien a exprimé sa satisfaction de servir au Burkina Faso, en dépit du contexte marqué par la lutte pour la reconquête de l'intégrité territoriale et pour la souveraineté nationale. Conscient de cette réalité du Sahel pour avoir servi au Mali en 2021 en tant que Représentant-résident de UNFPA, Sassenrath a dit être disposé à travailler dans l'intérêt du Burkina Faso et des Burkinabè.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout en lui souhaitant la bienvenue et une fructueuse mission au Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré a rappelé au nouveau Représentant-résident de l'UNFPA, la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les autorités nationales, dans un climat de transparence et de sincérité, afin d'éviter les situations d'incompréhensions dans la collaboration.

Le patron de la diplomatie burkinabè a par ailleurs indiqué au responsable onusien, la disponibilité de son département à l'accompagner pour relever les défis au Burkina Faso et au Sahel.

D'origine luxembourgeoise, Yves Sassenrath comptabilise près de trente ans d'expérience dans le domaine de la coopération humanitaire et du développement, ainsi que dans la gestion et le leadership au sein d'ONG internationales et d'organisations multilatérales. Avant sa nomination au Burkina Faso, Yves Sassenrath a occupé le poste de Représentant de l'UNFPA en Egypte d'août 2024 à février 2026.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.