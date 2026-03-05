Sénégal: Rationalisation du secteur parapublic - Ousmane Sonko engage une cure d'austérité structurante

Le gouvernement sénégalais a franchi un cap dans la réforme de l'État. À l'issue du Conseil des ministres du 4 mars 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un ambitieux plan de rationalisation du secteur parapublic. Objectif affiché : réduire le train de vie de l'État, éliminer les doublons administratifs et améliorer l'efficacité de l'action publique.

Une cartographie critique du secteur parapublic

Le plan repose sur les conclusions d'un groupe de travail chargé d'examiner en profondeur les structures parapubliques. L'analyse a mis en lumière des chevauchements de missions, des redondances fonctionnelles et un coût budgétaire jugé excessif au regard des résultats obtenus.

Concrètement, 19 entités publiques seront supprimées et 10 structures repositionnées afin de recentrer leurs missions. Ces organismes représentent 982 agents, pour un budget cumulé de 28 milliards FCFA, une masse salariale de 9,2 milliards FCFA et une dette globale estimée à 2,6 milliards FCFA.

55 milliards FCFA d'économies en ligne de mire

L'exécutif table sur une économie nette de 55 milliards FCFA sur trois ans. Au-delà du chiffre, c'est un signal fort envoyé aux partenaires économiques et financiers : le Sénégal entend assainir ses finances publiques et renforcer la crédibilité de sa gestion budgétaire.

Dans un contexte marqué par des tensions sur la dette et par des exigences accrues en matière de discipline budgétaire, cette rationalisation vise à restaurer des marges de manoeuvre pour financer les priorités nationales, notamment les secteurs sociaux et les investissements structurants.

La suppression d'entités budgétivores devrait contribuer à réduire les charges fixes et à simplifier la chaîne décisionnelle. Moins d'organismes signifie également moins de conseils d'administration, moins de dépenses de fonctionnement et une gouvernance plus lisible.

Le gouvernement insiste toutefois sur la dimension sociale de la réforme. Des mesures d'accompagnement sont prévues, notamment le redéploiement des personnels vers des structures stratégiques, afin d'éviter des ruptures brutales et de préserver les compétences.

Impact sur le train de vie de l'État

Au-delà de la compression budgétaire, le plan s'inscrit dans une logique de transformation structurelle. Il s'agit de passer d'un État dispersé à un État stratège, capable de piloter efficacement les politiques publiques. Le repositionnement de 10 structures stratégiques vise à renforcer leur impact et à clarifier leurs missions.

Cette réforme traduit une volonté politique assumée de rompre avec les pratiques de multiplication des agences et organismes parfois créés au gré des contingences politiques. Elle concrétise également un engagement pris devant les députés le 22 février 2025, visant à instaurer une gouvernance fondée sur la performance, la transparence et la responsabilité. Cette orientation devrait se traduire par la fusion de certaines agences et la suppression pure et simple d'autres, jugées redondantes ou insuffisamment efficaces.

Si sa mise en œuvre sera scrutée de près, le plan de rationalisation pourrait constituer un tournant majeur dans la maîtrise du train de vie de l'État et dans la modernisation de l'administration sénégalaise. Reste désormais à transformer l'intention budgétaire en résultats concrets pour l'économie et les citoyens.