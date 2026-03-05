Sénégal: Candidature de Macky Sall à l'Onu - Les précisions du ministre des Affaires étrangères

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le gouvernement sénégalais n'a pas été associé à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. C'est la précision apportée par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, dans un entretien accordé à Sud Quotidien.

Le chef de la diplomatie sénégalaise a indiqué que l'information a été connue « le lundi 2 mars dernier » par voie de presse, avant confirmation par la représentation permanente du Sénégal à New York. Il s'agissait, a-t-il expliqué, de « la transmission d'une lettre de la Mission permanente du Burundi auprès des Nations Unies concernant la candidature de l'ancien président Macky Sall ».

La démarche a été portée par le Burundi, dirigé par Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Toutefois, Cheikh Niang insiste : « le gouvernement du Sénégal n'a pas été associé à cette démarche telle que présentée dans la lettre adressée au Secrétaire général de l'Onu ». Il précise également que la question « n'a pas fait l'objet de discussions officielles lors du récent sommet de l'Union africaine tenu en février, ni d'un quelconque endossement ».

Le ministre rappelle néanmoins le cadre réglementaire : « toute personnalité estimant avoir les qualités requises est libre de présenter sa candidature » et « tout État membre conserve le droit souverain de proposer la candidature de son choix ». Il évoque ainsi « une double liberté, individuelle et nationale », conforme aux usages diplomatiques aux Nations unies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à la position officielle du Sénégal, elle reste en suspens. Cheikh Niang révèle que « le président Macky Sall a adressé une lettre sollicitant le soutien de sa candidature au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ». Mais, précise-t-il, « cette lettre est toujours sur la table du président Faye et le délai de soumission des candidatures reste ouvert ».

En d'autres termes, aucune décision n'a encore été prise. « Nous verrons, à l'expiration de ce délai, quelle suite sera réservée à cette demande », conclut le ministre.

Dans ce dossier à forte portée diplomatique, Dakar adopte donc une posture de réserve, se gardant pour l'instant de tout engagement formel.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.