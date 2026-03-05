Sénégal: Restauration de rue - Les jeûneurs exposés à des dangers sanitaires

À Grand Yoff, le crépuscule transforme le marché en un festival de senteurs et de couleurs. Mais, derrière l'animation qui précède la rupture du jeûne, les conditions sanitaires exposent les consommateurs à de sérieux risques.

Au marché de Grand Yoff, les étals débordent de plats fumants, de beignets dorés, de jus colorés et de fruits sucrés. Ce 3 mars 2026, l'air est saturé d'odeurs mêlées de dattes, de poisson grillé, de riz au poulet, de patate frite... Pourtant, ces parfums masquent aussi la poussière qui se dépose sur les aliments exposés et le passage incessant de mouches et d'insectes qui tournent autour des marmites. La chaleur, la foule et le tumulte rendent chaque pas compliqué pour les visiteurs et les vendeurs. Il est presque 18 heures, soit moins d'un tour d'horloge avant la rupture du jeûne. Fatou Diouf, mère de famille, parcourt les allées, panier à la main.

« Tous les soirs, je viens acheter des beignets pour le « ndogou ». Tout a l'air bon, mais je fais très attention. Les conditions ne sont pas toujours saines », confie-t-elle, le regard inquiet sur les marmites fumantes. Autour d'elle, les jeûneurs se pressent, certains se bousculent pour prendre place dans les gargotes, d'autres observent les assiettes avec impatience, le ventre vide après des heures de jeûne. Dans un coin du marché, un jeune vendeur de jus de gingembre mélange ses bouteilles à mains nues.

Il essuie rapidement ses paumes sur son pantalon avant de servir un client pressé. « On fait ce qu'on peut, mais avec l'affluence, il est difficile de respecter toutes les règles d'hygiène », explique-t-il, nettoyant avec la main la sueur qui perle sur son front. Les bouteilles ouvertes restent exposées à la poussière et aux insectes. Les clients, impatients, ne s'en inquiètent pas toujours.

Awa Fall, vendeuse ambulante de sachets d'eau, observe les plats de beignets et de poulets frits. « On a tellement faim qu'on ne fait pas toujours attention. Mais, je sais que certains plats peuvent être dangereux si l'hygiène n'est pas respectée. Je choisis souvent les étals où il y a le plus de monde : j'espère que la rotation rapide limite les risques », confie cette trentenaire, mère de trois enfants. Sa voisine, Khadim Wade, réparateur de téléphones, passe ses journées dehors.

« On n'a pas toujours le choix. Il fait froid, on sort tard du travail et cuisiner à la maison tous les soirs est impossible. Alors, on mange ici, même si on sait que ce n'est pas très sûr », dit cet originaire du Saloum. Dans cette commune populaire de Dakar, les étals improvisés et les gargotes de rue manquent souvent de points d'eau pour se laver les mains. Quant aux toilettes, elles sont quasi inexistantes. Les aliments restent exposés pendant des heures, parfois sous le soleil et au milieu des déchets qui s'amoncellent au bord des allées.

« On prend un risque »

Pour les jeûneurs, déjà fragilisés par la privation de nourriture et de boisson, la consommation de plats préparés dans ces conditions peut provoquer diarrhée, vomissements, fièvre et autres maladies d'origine alimentaire. Mamadou Samaké, un squatteur des lieux sans travail, observe les assiettes qui passent sous ses yeux. « On prend un risque chaque fois qu'on mange ici, mais après une journée de jeûne, la faim l'emporte sur la prudence », dit-il, un brin fataliste. D'autres témoignages affluent. Un père de famille explique qu'il vérifie toujours la cuisson des plats avant de les acheter, tandis qu'une grand-mère préfère acheter des beignets à un seul vendeur qu'elle connaît depuis des années.

« La confiance compte beaucoup ici. Je sais que son huile de friture est propre et qu'il la change régulièrement », affirme-t-elle, souriante. Chez les vendeurs, eux-mêmes sont conscients du problème, mais les moyens manquent. Au même moment, les jeûneurs, impatients et fatigués par une journée de privations, sont exposés à des aliments parfois contaminés.