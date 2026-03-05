Afrique: Supporters détenus au Maroc - L'ASC Lebougui Dangou salue le geste solidaire d'Ousmane Sonko envers les familles

L'ASC Lebougui Dangou a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre Ousmane Sonko pour le geste de solidarité posé en faveur des familles des 18 supporters détenus au Maroc.

Ce jour, M. Djiby Gueye Ndiaye, chef de cabinet du Premier ministre, a reçu les représentants des familles des compatriotes emprisonnés au Maroc. À cette occasion, il a remis à chaque famille une aide composée de quatre sacs de riz de 50 kg, d'un sac de sucre de 50 kg, d'un sac de lait, de deux paquets de dattes ainsi que d'une enveloppe contenant 200 000 F CFA.

Le comité d'urgence de l'ASC Lebougui, représenté par M. Babacar Ndiaye, point focal auprès des familles et président de la commission sportive du club, a profité de la rencontre pour exposer les préoccupations et les attentes des proches des détenus. Le chef de cabinet a salué les efforts du comité et formulé des suggestions relatives à la prise en charge des familles, notamment sur les plans éducatif et sanitaire, ainsi que sur le suivi professionnel des concernés auprès de leurs employeurs. Il a assuré qu'un compte rendu fidèle des échanges serait transmis au Premier ministre.