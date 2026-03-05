Afrique: L'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques veut s'implanter au Gabon

Ce mercredi 4 mars 2026, Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Charles Edgar Mombo, a reçu une délégation de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, conduite par sa présidente, Dr Anne-Marie Antchouey Ambourhouet. Cette séance de travail avait pour objectif de présenter au membre du gouvernement un projet de création de cette institution académique panafricaine au Gabon.

En Afrique, nombreux sont les pays qui disposent d'Académies nationales de sciences notamment l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire le Sénégal, l'Éthiopie , le Maroc et le Botswana. L'ambition de cet établissement est de promouvoir la recherche scientifique et la production intellectuelle dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé, la religion, la culture et les sciences sociales entre autres

Au cours de cette rencontre, la Présidente a expliqué que l'implantation d'une telle Académie au Gabon contribuerait à valoriser la production intellectuelle et scientifique nationale tout en participant à l'élaboration des politiques publiques. L'initiative vise également à renforcer le rayonnement national et international du pays et à faire de lui un pôle scientifique et culturel de référence.

Réceptif à cette proposition, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué l'initiative qu'il juge d'ailleurs pertinente pour le développement scientifique du pays. Selon lui, A l'heure de la 5eme République, le Gabon doit se doter de cet Etablissement capable de fédérer les compétences intellectuelles et scientifiques au service du développement national.

Le Pr Charles Edgar Mombo a par ailleurs souligné que ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations fixées par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment en matière de valorisation de la recherche et de promotion de l'excellence académique.

Le membre du gouvernement a rassuré ses interlocuteurs de l'intérêt porté par son département ministériel à cette initiative. Il a indiqué que ses collaborateurs se pencheront sur le projet afin d'en examiner les aspects scientifiques et juridiques, ainsi que les modalités pratiques liées à son implantation, notamment le site d'hébergement de l'institution.

Pour le ministre, la création de cette académie constituerait également une réponse aux critiques selon lesquelles les chercheurs ne produiraient pas suffisamment pour contribuer au développement du pays, en mettant en lumière l'apport réel de la recherche scientifique dans la construction des politiques publiques et le progrès national.

Cette séance de travail marque ainsi une première étape vers la concrétisation de ce projet académique, qui pourrait à terme renforcer la place du Gabon dans le paysage scientifique et intellectuel africain.