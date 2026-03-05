Sénégal: Décès d'Ali Khamenei - Condoléances d'acteurs de tous bords à l'ambassade iranienne à Dakar

Dakar — Des diplomates, activistes, figures religieuses et des anonymes ont fait le déplacement des locaux de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar pour remplir le livre de condoléances ouvert cinq jours après l'assassinat du Guide suprême de la révolution iranienne, l'Ayatollah Ali Hossaini Khamenei, a constaté l'APS.

Le silence et le recueillement se lisent ce mercredi 4 mars sur le visage des membres du personnel diplomatique vêtus presque tous d'habits de couleur noire.

Dans la bâtisse jouxtant l'avenue des Ambassadeurs, dans le quartier de Fann Résidence à Dakar, les parois sont ornées de photos et d'images du défunt Guide suprême de la République islamique d'Iran.

Des photos de militaires et d'autres hauts responsables assassinés en même temps qu'Ali Khamenei sont aussi arrochés à d'autres pans de l'enceinte diplomatique, en souvenir des personnes tuées au premier jour du déclenchement de la vague d'attaques lancée le samedi 28 février à Téhéran par Israël et les Etats-Unis d'Amérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur d'autres images remarquées, apparaissent des sacs et autres objets tâchés de sang, de même que des enfants, en hommage aux dizaines d'élèves d'une école primaire fréquentée par des filles tuées à Minab, une localité du sud de l'Iran, à la suite d'un bombardement.

C'est dans cette ambiance lourde que des personnes se succèdent pour remplir un à un le livre de condoléances posé sur une table ornée du drapeau iranien et d'images du défunt Guide suprême.

Dalal El Ali, membre de la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, fait partie des premiers signataires du livre de condoléances. Elle s'est dans la foulée élevée contre ce qu'elle considère comme une "injustice intolérable".

"Nous sommes à une époque où le mensonge est en train de prospérer. Je suis révoltée par ce crime odieux", a-t-elle déclaré, estimant que la situation internationale actuelle "ne peut pas continuer ainsi". Elle appelle à une prise de conscience mondiale face aux tensions géopolitiques.

Le leader du mouvement citoyen Clair Vision, Amadou Clédor Sall, a pour sa part évoqué "une violation du droit international" et "un acte condamnable". Il est d'avis que la signature du livre de condoléances constitue "un geste diplomatique fort", traduisant "la solidarité entre peuples frères", dans un contexte international marqué par de vives tensions.

L'imam de la mosquée de Darwich, à Damas en Syrie, Cheikh Abdourahmane Ba, a exhorté le peuple iranien à faire preuve de patience et d'unité. "Beaucoup de prophètes et de guides ont été éprouvés. Il faut rester ensemble", a-t-il dit, estimant que l'unité des musulmans demeure essentielle dans l'adversité.

L'ambassadrice du Niger au Sénégal, Moha Mariama Alassan, également présente dans les locaux de la représentation diplomatique iranienne, a dit être venue "par devoir et par compassion", rappelant que son pays entretient avec l'Iran "de bonnes relations de coopération", notamment dans le domaine sécuritaire.

Elle a exprimé ses condoléances au peuple iranien, qualifiant la situation de "triste et regrettable". Au nom de la confrérie layenne de Yoff, Thiaw Laye a évoqué "un devoir moral et religieux" de soutien.

"Nous sommes venus leur dire que nous sommes avec eux, ne serait-ce que moralement", a-t-il affirmé, appelant au courage et à la foi.

Le président du Centre de recherche et d'études pour le développement en Afrique (CREDA), Alioune Badara Sy, a salué la mémoire d'un "homme de foi et de justice", estimant que ce déplacement relevait d'un "devoir historique et citoyen". Il a invité la communauté internationale à "faire prévaloir le droit et la justice".

Basé en Gambie, Chérif Mouhamadoul Lamine Aïdara a souligné que la solidarité envers l'Iran relève d'un "devoir religieux et moral".

Il a rendu hommage à "une personnalité marquante du monde musulman", appelant à l'unité et à la prière en faveur du peuple iranien.

L'ouverture du livre de condoléances à Dakar s'inscrit dans une série d'initiatives diplomatiques et symboliques organisées dans plusieurs capitales à travers le monde, pour rendre hommage au guide iranien et exprimer la solidarité envers la République islamique d'Iran.