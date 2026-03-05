Sénégal: Thiès - Dix personnalités seront décorées de la 'Médaille de la Ville', samedi

4 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La mairie et le Conseil municipal de Thiès vont rendre hommage, samedi, à dix "figures d'exception" de la région, à qui il sera remis chacune la "Médaille de la Ville", a-t-on appris de source officielle.

"Cette cérémonie rendra hommage aux personnalités distinguées et célèbrera leur contribution exceptionnelle au développement de notre ville", lit-on sur le carton d'invitation à la commémoration de l'édition 2025.

La ville de Thiès va accueillir, le 4 avril prochain, la célébration officielle du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Voici la liste des personnalités, issues des milieux universitaire, économique, sportif, politique, religieux, etc., qui seront décorées de la "Médaille de la Ville" de Thiès :

Djiby Diagne Mon Parent, Feu Boubacar Diop dit Bouba Diakhao, professeure Ramatoulaye Mbengue Diagne, Serigne Mounirou Ndieguène Al Khalifa, Mayoro Fall, Monseigneur André Guèye, Feu Abdoulaye Diao ITOC, Feu Serigne Saliou Touré, Souleymane Kanté et Idrissa Seck.

