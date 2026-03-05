Sénégal: Près de 29 kilogrammes de haschich saisis à l'AIBD, une étrangère et un Sénégalais arrêtés

Dakar — La Brigade du Tourisme des Douanes annonce avoir saisi, jeudi dernier, près de 29 kilogrammes de haschich cachés dans deux valises appartenant à une dame de nationalité étrangère en provenance du Maghreb, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

"Ladite saisie porte sur 289 plaquettes d'un poids total de 28,97 kg pour une contrevaleur de 190 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée le jeudi 26 février 2026, vers 19 heures", indique la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des Douanes (DGD) dans un communiqué rendu public mercredi.

Elle précise que la drogue découverte par les éléments de la Brigade du Tourisme des Douanes, qui est rattachée à la subdivision des Douanes de l'AIBD et à la direction régionale Ouest, était conditionnée et soigneusement cachée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité étrangère en provenance d'un pays du Maghreb.

Des indices probants révélés par les images du scanner ont poussé les agents de la Brigade de Tourisme des Douanes à l'interception des valises dans lesquelles ils ont effectivement découvert une substance conditionnée en plaquettes, ajoute la division de la communication et des relations publiques de la DGD.

Les tests effectués par le laboratoire de la Police scientifique se sont révélés positifs au haschich, affirme-t-elle, ajoutant que l'audition de la dame et les investigations menées, avec minutie, par les agents des Douanes ont abouti à l'arrestation le même jour, c'est-à-dire jeudi 26 février dernier, du destinataire, un homme de nationalité sénégalaise âgé de 45 ans.

"Les trafiquants (présumés) sont mis à la disposition du parquet de Mbour. L'enquête suit son cours", fait savoir la division de la communication et des relations publiques de la DGD.

Elle assure, par ailleurs, que l'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à faire face à la criminalité transnationale organisée et à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes.