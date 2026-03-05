Sénégal: Ziguinchor - Le corps d'un jeune vendeur retrouvé dans un commerce nocturne

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'intérieur d'un commerce nocturne au quartier Santhiaba, dans la commune de Ziguinchor, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Selon des témoignages recueillis sur place, la victime, de nationalité étrangère, présentait une grave blessure au cou.

Alertées, les forces de défense et de sécurité, appuyées par la police scientifique et les sapeurs-pompiers, se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage et ouvrir une enquête.

Un proche du défunt, arrivé parmi les premiers sur place, a d'abord évoqué la thèse d'un homicide, avant de nuancer ses propos en mentionnant les problèmes de santé dont souffrait le jeune homme et l'éventualité d'un suicide.

Le propriétaire du commerce, qui affirme avoir quitté les lieux après le service nocturne en laissant deux employés sur place, dit avoir été informé du drame par téléphone.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette mort suspecte, qui suscite émoi et interrogations au sein du quartier.